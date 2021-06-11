Провів пенсіонера додому і вбив: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

Зловмисника затримали на наступний день після вбивства. Йому загрожує в'язниця.

До теми Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото

Чоловік зарізав пенсіонера під час пиятики

  • Правоохоронці встановили, що 36-річний житель одного з сіл Стрийського району 8 березня приблизно о 13:00 зустрів на вулиці 88-річного пенсіонера.
  • Підозрюваний допоміг йому зайти у квартиру.
  • Там чоловіки влаштували пиятику, під час якої між ними виник конфлікт.
  • Словесна перепалка швидко переросла в бійку.
  • Гість жорстоко побив пенсіонера металевою палицею.
  • Потім він кілька разів вдарив його ножем у голову і втік.
  • Тіло загиблого вранці наступного дня знайшла його опікунка.
  • Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника.

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Чоловік жорстоко вбив пенсіонера / Фото Львівської облпрокуратури

Невдовзі відбудеться судове засідання

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмиснику оберуть покарання.

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Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини