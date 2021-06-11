Провів пенсіонера додому і вбив: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

Зловмисника затримали на наступний день після вбивства. Йому загрожує в'язниця.

До теми Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото

Чоловік зарізав пенсіонера під час пиятики

Правоохоронці встановили, що 36-річний житель одного з сіл Стрийського району 8 березня приблизно о 13:00 зустрів на вулиці 88-річного пенсіонера.

Підозрюваний допоміг йому зайти у квартиру.

Там чоловіки влаштували пиятику, під час якої між ними виник конфлікт.

Словесна перепалка швидко переросла в бійку.

Гість жорстоко побив пенсіонера металевою палицею.

Потім він кілька разів вдарив його ножем у голову і втік.

Тіло загиблого вранці наступного дня знайшла його опікунка.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника.



Чоловік жорстоко вбив пенсіонера / Фото Львівської облпрокуратури

Невдовзі відбудеться судове засідання

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмиснику оберуть покарання.

Читайте також "Якщо не моя, то нічия": у Львові засудили чоловіка за спробу вбивства вагітної коханої



Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини