Провів пенсіонера додому і вбив: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

Зловмисника затримали на наступний день після вбивства. Йому загрожує в'язниця.
До теми Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото
Чоловік зарізав пенсіонера під час пиятики
- Правоохоронці встановили, що 36-річний житель одного з сіл Стрийського району 8 березня приблизно о 13:00 зустрів на вулиці 88-річного пенсіонера.
- Підозрюваний допоміг йому зайти у квартиру.
- Там чоловіки влаштували пиятику, під час якої між ними виник конфлікт.
- Словесна перепалка швидко переросла в бійку.
- Гість жорстоко побив пенсіонера металевою палицею.
- Потім він кілька разів вдарив його ножем у голову і втік.
- Тіло загиблого вранці наступного дня знайшла його опікунка.
- Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника.
Чоловік жорстоко вбив пенсіонера / Фото Львівської облпрокуратури
Невдовзі відбудеться судове засідання
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Невдовзі зловмиснику оберуть покарання.
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Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини