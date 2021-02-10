Протягом останніх кількох днів Львівщину замело снігом. Один з комунальників у Бродах вирішив нестандартно боротися із заметами – чоловік запряг коня у сани й вирушив долати наслідки негоди.

Відео, яке опублікувала місцева жителька Мар'яна Літвін, підірвало мережу. Чоловік доволі оригінально підійшов до розчищення вулиць, чим суттєво полегшив собі роботу.

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Як комунальник та його кінь прибирали сніг

На відео видно, що комунальник запряг коня у сани й таким чином розчищав тротуар від снігу. Винахідливий чоловік прикріпив до саней дошку, чим покращив снігоприбиральні властивості своєї "техніки".

Бродівський комунальник дуже потішив місцевих жителів, які спостерігали за його роботою. Дехто з них навіть пропонував видати "винахіднику" премію.

Ймовірно, містяни ще побачать цього комунальника, адже негода на Львівщині не вщухатиме. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 11 та 12 лютого у Львівській області знову падатиме густий сніг.

Дивіться відео, як комунальник розчищав вулиці від снігу на санях: