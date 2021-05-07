Пройшов понад 4 кілометри: на Львівщині розшукали 3-річного хлопчика

Поліцейські у Львівській області 7 травня розшукали 3-річного хлопчика. Дитину виявили за 4 кілометри від місця зникнення.

Малюка на узбіччі дороги помітили місцеві мешканці, які й зателефонували до поліції. Згодом правоохоронці встановили, що він без дозволу відійшов від дорослих.

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Поліцейські розшукали 3-річного хлопчика на Львівщині

До поліції 7 травня надійшло повідомлення про те, що на узбіччі траси Львів – Луцьк у селі Вислобоки перебуває дитина без нагляду дорослих. На місце події прибули:

співробітники сектору реагування патрульної поліції;

ювенальні поліцейські відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції.

Життю і здоров'ю хлопчика нічого не загрожувало. Згодом поліцейські встановили особу малюка і повернули його родичам.

За даними поліції, 3-річний хлопчик був разом з дідусем та бабусею, коли вони садили картоплю. Однак потім пішов гуляти без дозволу дорослих в невідомому напрямку. Родичі намагалися самотужки знайти дитину, як тільки помітили, що він зник.

З'ясувалося, що хлопчик пройшов понад 4 кілометри від місця зникнення. "Дитину передано родичам, з якими ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду", – мовиться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці закликають не залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий проміжок часу, а в разі зникнення слід негайно телефонувати на оперативну лінію 102.