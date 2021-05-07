Інцидент трапився приблизно о 1:00. Патрульні склали на водійку протокол.

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П'яна водійка напала на патрульну

Близько 1:00 на вулиці Патона патрульні помітили автівку Lexus , керманич якої, повернув ліворуч, не увімкнувши світлового покажчика.

, керманич якої, повернув ліворуч, не увімкнувши світлового покажчика. Поліцейські зупинили автомобіль.

За його кермом перебувала жінка. Вона відмовилася надати документи й намагалася втекти з місця події.

й намагалася з місця події. Водійка не виконувала вказівок поліцейських і поводилася неадекватно. Патрульні помітили, що вона була п'яна.

Жінку запросили проїхати до відділу поліції для з'ясування обставин.

Правоохоронці встановили, що водійкою Lexus була 43-річна львів'янка.

На початку січня жінку двічі протягом дня зупинили п'яною . Її від 12 березня 2021 року позбавили прав на 1 рік за нетверезу їзду.

. Її від 12 березня 2021 року на 1 рік за нетверезу їзду. Водійка поводилась неадекватно . Вона шарпала поліцейських за одяг й намагалась нападати.

. Вона шарпала поліцейських за одяг й намагалась нападати. Внаслідок цього керманичка нанесла патрульній травми. Зокрема, вона пошкодила поліцейській руку.

Львів'янка відмовилася від перевірки на стан сп'яніння.

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні склали на водійку протокол за те, що вона впродовж року двічі кермувала автівкою у стані сп'яніння. Також на жінку винесли об'єднану постанову за "керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права".

Окрім цього, поліцейські написали рапорт про те, що водійка не виконує рішення суду. Тож тепер жінці загрожує відповідальність за 2 статтями Кримінального кодексу:

невиконання судового рішення;

опір поліцейському під час виконання ним службових обов’язків.

За опір правоохоронцям водійці може загрожувати покарання – 1700 до 3400 гривень штрафу, до 4 років обмеження волі або до 2 років за ґратами.

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П'яна водійка напала на патрульну / Фото Патрульної поліції Львівщини