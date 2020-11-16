У Сокалі, що на Львівщині, 15 листопада поліцейські затримали п'яного 17-річного водія Toyota Land Cruiser, який спричинив 3 ДТП за день. У хлопця не було прав і він намагався втекти від правоохоронців.

Перша аварія, яку спричинив хлопець, трапилась близько 4 години дня на вулиці Тартаківській. Він в'їхав у металеву огорожу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині сталась жахлива ДТП: Opel та Toyota зіткнулись лоб в лоб – фото Що накоїв п'яний 17-річний хлопець Спочатку хлопець, керуючи автівкою Toyota Land Cruiser, в'їхав у металеву огорожу.

Після цього він зіткнувся з автомобілем Audi.

Хлопець на батьківській машині продовжив кататись містом.

На вулиці Шептицького він зіткнувся з Volkswagen. Проте навіть після цього не зупинився та продовжив рух.

На щастя, під час ДТП, які спричинив юнак, ніхто не постраждав.

Хлопець спричинив 3 аварії та втікав від поліції / Фото поліції Львівщини Як затримали неповнолітнього порушника Поліцейські намагались зупинити автомобіль, але хлопець на це не відреагував. Тоді правоохоронці почали переслідувати Toyota Land Cruiser й невдовзі змогли зупинити автівку. За кермом Toyota перебував 17-річний місцевий житель. Медики встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Цікаво Смертельна ДТП на Львівщині: від потужного удару одну з автівок перекинуло на дах – фото

Медики встановили, що 17-річний водій був п'яний / Фото поліції Львівщини Що загрожує правопорушнику Правоохоронці склали на правопорушника 6 адміністративних протоколів: Пошкодження техзасобів регулювання дорожнього руху;

Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння;

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобілів;

Невиконання вимог поліцейського про зупинку;

Керування автомобілем без прав;

Втеча з місця ДТП. Санкції статей передбачають штраф до 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування автомобілем терміном до року. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ДТП. До теми Водій збив 11-річного хлопчика на переході та втік: дитина в лікарні – відео

Правоохоронці склали на порушника 6 протоколів / Фото поліції Львівщини