На Львівщині підліток потрапив у 3 ДТП за день: фото
У Сокалі, що на Львівщині, 15 листопада поліцейські затримали п'яного 17-річного водія Toyota Land Cruiser, який спричинив 3 ДТП за день. У хлопця не було прав і він намагався втекти від правоохоронців.
Перша аварія, яку спричинив хлопець, трапилась близько 4 години дня на вулиці Тартаківській. Він в'їхав у металеву огорожу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Що накоїв п'яний 17-річний хлопець
- Спочатку хлопець, керуючи автівкою Toyota Land Cruiser, в'їхав у металеву огорожу.
- Після цього він зіткнувся з автомобілем Audi.
- Хлопець на батьківській машині продовжив кататись містом.
- На вулиці Шептицького він зіткнувся з Volkswagen. Проте навіть після цього не зупинився та продовжив рух.
- На щастя, під час ДТП, які спричинив юнак, ніхто не постраждав.
Хлопець спричинив 3 аварії та втікав від поліції / Фото поліції Львівщини
Як затримали неповнолітнього порушника
Поліцейські намагались зупинити автомобіль, але хлопець на це не відреагував. Тоді правоохоронці почали переслідувати Toyota Land Cruiser й невдовзі змогли зупинити автівку.
За кермом Toyota перебував 17-річний місцевий житель. Медики встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння.
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Медики встановили, що 17-річний водій був п'яний / Фото поліції Львівщини
Що загрожує правопорушнику
Правоохоронці склали на правопорушника 6 адміністративних протоколів:
- Пошкодження техзасобів регулювання дорожнього руху;
- Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння;
- Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобілів;
- Невиконання вимог поліцейського про зупинку;
- Керування автомобілем без прав;
- Втеча з місця ДТП.
Санкції статей передбачають штраф до 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування автомобілем терміном до року.
Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ДТП.
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