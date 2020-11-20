П'яний львівський підприємець на позашляховику розбив 3 автівки: фото
У центрі Львова 19 листопада п'яний львівський підприємець на Mercedes-Benz G-клас розбив 3 автомобілі. Перевірка на алкоголь показала значне перевищення – 3,11 проміле.
ДТП трапилась близько 18:30 на вулиці Стефаника. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік на позашляховику протаранив 3 автівки
- П'яний водій позашляховика Mercedes-Benz G-клас спочатку в'їхав в автомобіль BMW, а потім вдарив автомобіль Opel, який припаркували поруч.
- Своєю чергою, Opel за інерцією в'їхав у Mercedes.
- Патрульні приїхали на місце ДТП. Там вони побачили, що водій – п'яний.
- Правоохоронці провели тест на алкоголь на пристрої Drager. Він показав результат 3,11 проміле.
- За інформацією ZAXID.NET, автівкою Mercedes-Benz G-клас кермував львівський підприємець Олег Абрамов. Він займається роздрібною торгівлею продуктами, напоями та цигарками з лотків і на ринках.
Спочатку водій протаранив BMW / Фото Патрульної поліції Львівщини
На водія склали 2 протоколи
На п'яного водія правоохоронці склали два протоколи:
- за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;
- за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Потім п'яний водій в'їхав у Opel / Фото Патрульної поліції Львівщини
Opel за інерцією протаранив Mercedes / Фото Патрульної поліції Львівщини
Перевірка на алкоголь показала 3,11 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини
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