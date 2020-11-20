У центрі Львова 19 листопада п'яний львівський підприємець на Mercedes-Benz G-клас розбив 3 автомобілі. Перевірка на алкоголь показала значне перевищення – 3,11 проміле.

ДТП трапилась близько 18:30 на вулиці Стефаника. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік на позашляховику протаранив 3 автівки

П'яний водій позашляховика Mercedes-Benz G-клас спочатку в'їхав в автомобіль BMW, а потім вдарив автомобіль Opel, який припаркували поруч.

Своєю чергою, Opel за інерцією в'їхав у Mercedes.

Патрульні приїхали на місце ДТП. Там вони побачили, що водій – п'яний.

Правоохоронці провели тест на алкоголь на пристрої Drager. Він показав результат 3,11 проміле.

За інформацією ZAXID.NET, автівкою Mercedes-Benz G-клас кермував львівський підприємець Олег Абрамов. Він займається роздрібною торгівлею продуктами, напоями та цигарками з лотків і на ринках.



Спочатку водій протаранив BMW / Фото Патрульної поліції Львівщини

На водія склали 2 протоколи

На п'яного водія правоохоронці склали два протоколи:

за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;

за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП.



Потім п'яний водій в'їхав у Opel / Фото Патрульної поліції Львівщини



Opel за інерцією протаранив Mercedes / Фото Патрульної поліції Львівщини



Перевірка на алкоголь показала 3,11 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини