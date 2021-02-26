П’яний львів’янин напав на патрульних з лопатою: відео

У Львівській області 25 лютого водій Renault Kangoo потрощив лопатою автівку патрульної поліції. Правоохоронці у цей час були у салоні – вони складали протокол на цього хулігана, оскільки він був п’яним за кермом.

Все почалося з банального – екіпаж патрульної поліції зупинив машину через несправну підсвітку номера. Водій-львів’янин зупинився й спробував на місці відремонтувати неполадку, але йому це не вдалося, а копи помітили у його поведінці дивні манери – схоже, що п’яний.

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Він погодився пройти перевірку на Drager. Результат — 1,94 проміле. Поліціянти повідомили, що складатимуть на порушника протокол й сіли у службову машину, а водій Renault також вирішив почекати у своїй автівці поки правоохоронці заповнять усі папери.

Раптом він вийшов, відкрив багажне відділення і діставши звідти лопату почав трощити службовий автомобіль.

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Закінчилось все тим, що на хулігана завели ще й кримінальну справу за "порушення громадського порядку, скоєного з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом" – положення статті 296 Кримінального кодексу.

Інцидент стався на автодорозі "М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська" біля населеного пункту Куликів.