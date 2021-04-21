У селі Рясне-Руське 20 квітня водій помітив скутериста, який, повертаючи, впав посеред дороги. Виявилось, що чоловік був дуже п'яним. Поліцейські допомогли дістатись керманичу додому, бо він був у безпорадному стані.

До помешкання скутериста лишався всього кілометр. Патрульні склали на нього адмінпротокол.

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П'яний скутерист впав посеред дороги

Поблизу села Рясне-Руське вдень 20 квітня водій автівки Mercedes-Benz побачив як скутерист, хитаючись, здійснював маневр повороту.

Після цього він раптово впав посеред дороги.

Цей інцидент зафіксував відеореєстратор.

Водій одразу викликав патрульних та надав їм це відео.

Патрульні встановили, що скутерист був дуже п'яний.

Перевірка 57-річного місцевого жителя на алкоголь на пристрої Drager показала результат 2,11 проміле.

Дивіться відео, як п'яний скутерист впав під час руху:

Патрульні допомогли чоловікові дістатися додому

Поліцейські склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Також на нього винесли постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має такого права". Керманичу за нетверезу їзду загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Чоловік був дуже п'яним та безпорадним. Патрульні допомогли йому дістатися дому.

Зверніть увагу! Ніколи не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь притуплює відчуття небезпеки та сповільнює швидкість реакції. Це може загрожувати вашому здоров'ю та життю.



На скутериста склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини