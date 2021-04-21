Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео
У селі Рясне-Руське 20 квітня водій помітив скутериста, який, повертаючи, впав посеред дороги. Виявилось, що чоловік був дуже п'яним. Поліцейські допомогли дістатись керманичу додому, бо він був у безпорадному стані.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
До помешкання скутериста лишався всього кілометр. Патрульні склали на нього адмінпротокол.
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П'яний скутерист впав посеред дороги
- Поблизу села Рясне-Руське вдень 20 квітня водій автівки Mercedes-Benz побачив як скутерист, хитаючись, здійснював маневр повороту.
- Після цього він раптово впав посеред дороги.
- Цей інцидент зафіксував відеореєстратор.
- Водій одразу викликав патрульних та надав їм це відео.
- Патрульні встановили, що скутерист був дуже п'яний.
- Перевірка 57-річного місцевого жителя на алкоголь на пристрої Drager показала результат 2,11 проміле.
Дивіться відео, як п'яний скутерист впав під час руху:
Патрульні допомогли чоловікові дістатися додому
Поліцейські склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Також на нього винесли постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має такого права". Керманичу за нетверезу їзду загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
Чоловік був дуже п'яним та безпорадним. Патрульні допомогли йому дістатися дому.
На скутериста склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини
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