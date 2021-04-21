Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У селі Рясне-Руське 20 квітня водій помітив скутериста, який, повертаючи, впав посеред дороги. Виявилось, що чоловік був дуже п'яним. Поліцейські допомогли дістатись керманичу додому, бо він був у безпорадному стані.
До помешкання скутериста лишався всього кілометр. Патрульні склали на нього адмінпротокол.
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Дивіться відео, як п'яний скутерист впав під час руху:
Поліцейські склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Також на нього винесли постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має такого права". Керманичу за нетверезу їзду загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
Чоловік був дуже п'яним та безпорадним. Патрульні допомогли йому дістатися дому.
На скутериста склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини