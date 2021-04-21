Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео

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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У селі Рясне-Руське 20 квітня водій помітив скутериста, який, повертаючи, впав посеред дороги. Виявилось, що чоловік був дуже п'яним. Поліцейські допомогли дістатись керманичу додому, бо він був у безпорадному стані.

До помешкання скутериста лишався всього кілометр. Патрульні склали на нього адмінпротокол.

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П'яний скутерист впав посеред дороги

  • Поблизу села Рясне-Руське вдень 20 квітня водій автівки Mercedes-Benz побачив як скутерист, хитаючись, здійснював маневр повороту.
  • Після цього він раптово впав посеред дороги.
  • Цей інцидент зафіксував відеореєстратор.
  • Водій одразу викликав патрульних та надав їм це відео.
  • Патрульні встановили, що скутерист був дуже п'яний.
  • Перевірка 57-річного місцевого жителя на алкоголь на пристрої Drager показала результат 2,11 проміле.

Дивіться відео, як п'яний скутерист впав під час руху:

Патрульні допомогли чоловікові дістатися додому

Поліцейські склали на водія адмінпротокол за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Також на нього винесли постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має такого права". Керманичу за нетверезу їзду загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Чоловік був дуже п'яним та безпорадним. Патрульні допомогли йому дістатися дому.

Зверніть увагу! Ніколи не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь притуплює відчуття небезпеки та сповільнює швидкість реакції. Це може загрожувати вашому здоров'ю та життю.


На скутериста склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини