У Жовківському районі Львівщини 21 грудня трапилась шалена ДТП – п'яний 19-річний водій злетів з моста у річку. Внаслідок аварії пасажирка вилетіла на дорогу, а водій та ще один пасажир ледь не втонули.

ДТП трапилась близько опівночі у селі В'язова. Завдяки швидкій реакції правоохоронців чоловіки залишились живими. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині п'яний священник спричинив смертельну ДТП: суд виніс йому вирок Як водій вилетів з моста у річку Близько опівночі у селі В’язова патрульні помітили авто Volkswagen Caddy, яке рухалось з великою швидкістю та "петляло" дорогою. Потім автівка злетіла з моста у річку.

яке рухалось з великою швидкістю та "петляло" дорогою. Потім автівка злетіла з моста у річку. З автомобіля викинуло пасажирку. Вона лежала на дорозі.

У салоні Volkswagen Caddy , який вже почав занурюватись під воду, залишилися водій та ще один пасажир.

, який вже почав занурюватись під воду, залишилися водій та ще один пасажир. Не гаючи ні хвилини, правоохоронці стрибнули у воду та кинулися на допомогу.

Один з поліцейських розбив вікно автомобіля. Через нього витягнули непритомного водія, що міг захлинутися будь-якої миті.

Пізніше правоохоронці допомогли вибратися з автівки й пасажирові.

Патрульні надали постраждалим першу домедичну допомогу. На місце події приїхала швидка.

19-річного водія та 16-річну дівчину, яку викинуло з машини, відвезли до лікарні.

Другий пасажир, 28-річний місцевий житель, від медичної допомоги відмовився. Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини Правоохоронці встановили, що 19-річний водій був п'яний Правоохоронці встановили, що водій Volkswagen Caddy, який не впорався з керуванням і в'їхав у річку, під час скоєння ДТП був п'яний. Його притягнули до адміністративної відповідальності. Завдяки миттєвій реакції патрульних – сержанта поліції Андрія Босого та сержанта поліції Андрія Марушка – усі учасники аварії залишилися живими.