Ледь не загинули: п'яний водій на швидкості вилетів у річку й вщент розбив авто – фото
У Жовківському районі Львівщини 21 грудня трапилась шалена ДТП – п'яний 19-річний водій злетів з моста у річку. Внаслідок аварії пасажирка вилетіла на дорогу, а водій та ще один пасажир ледь не втонули.
ДТП трапилась близько опівночі у селі В'язова. Завдяки швидкій реакції правоохоронців чоловіки залишились живими. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Читайте також На Львівщині п'яний священник спричинив смертельну ДТП: суд виніс йому вирок
Як водій вилетів з моста у річку
- Близько опівночі у селі В’язова патрульні помітили авто Volkswagen Caddy, яке рухалось з великою швидкістю та "петляло" дорогою. Потім автівка злетіла з моста у річку.
- З автомобіля викинуло пасажирку. Вона лежала на дорозі.
- У салоні Volkswagen Caddy, який вже почав занурюватись під воду, залишилися водій та ще один пасажир.
- Не гаючи ні хвилини, правоохоронці стрибнули у воду та кинулися на допомогу.
- Один з поліцейських розбив вікно автомобіля. Через нього витягнули непритомного водія, що міг захлинутися будь-якої миті.
- Пізніше правоохоронці допомогли вибратися з автівки й пасажирові.
- Патрульні надали постраждалим першу домедичну допомогу. На місце події приїхала швидка.
- 19-річного водія та 16-річну дівчину, яку викинуло з машини, відвезли до лікарні.
- Другий пасажир, 28-річний місцевий житель, від медичної допомоги відмовився.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановили, що 19-річний водій був п'яний
Правоохоронці встановили, що водій Volkswagen Caddy, який не впорався з керуванням і в'їхав у річку, під час скоєння ДТП був п'яний. Його притягнули до адміністративної відповідальності.
Завдяки миттєвій реакції патрульних – сержанта поліції Андрія Босого та сержанта поліції Андрія Марушка – усі учасники аварії залишилися живими.
Поділитися новиною