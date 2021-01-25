П'яний водій вантажівки хотів відкупитись від поліції 5 тисячами гривень: йому загрожує в'язниця
У Моршині, що на Львівщині, 24 січня правоохоронці затримали п'яного водія вантажівки. Чоловік намагався дати патрульним 5 тисяч гривень хабаря, щоб ті його відпустили й не складали адмінпротокол.
Джерело: пресслужба поліції Львівщини.
Інцидент трапився близько 15:30. П'яний водій вантажівки їхав дорогою, грубо порушуючи правила дорожнього руху.
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Як п'яний водій намагався відкупитись від поліцейських
- Близько 15:30 на вулиці Івана Франка у Моршині патрульні зупинили вантажівку DAF, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху.
- За кермом автівки перебував 46-річний житель Черкаської області.
- Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.
- Коли правоохоронці почали складати адмінпротокол, чоловік запропонував їм 5 тисяч гривень хабаря.
- На зауваження про кримінальну відповідальність, яка загрожує за подібне правопорушення, водій не реагував.
- Тож на місце інциденту приїхали слідчі й вилучили гроші.
Пʼяний водій намагався дати правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря / Фото поліції Львівщини
Що загрожує водієві
Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 4 років за ґратами.
Окрім того, на водія склали адміністративний протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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