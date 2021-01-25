У Моршині, що на Львівщині, 24 січня правоохоронці затримали п'яного водія вантажівки. Чоловік намагався дати патрульним 5 тисяч гривень хабаря, щоб ті його відпустили й не складали адмінпротокол.

Джерело: пресслужба поліції Львівщини. Інцидент трапився близько 15:30. П'яний водій вантажівки їхав дорогою, грубо порушуючи правила дорожнього руху. До теми Взяла 500 доларів хабаря: у Львові затримали директорку комунального підприємства ЛМР – фото Як п'яний водій намагався відкупитись від поліцейських Близько 15:30 на вулиці Івана Франка у Моршині патрульні зупинили вантажівку DAF, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху.

За кермом автівки перебував 46-річний житель Черкаської області.

Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Коли правоохоронці почали складати адмінпротокол, чоловік запропонував їм 5 тисяч гривень хабаря.

На зауваження про кримінальну відповідальність, яка загрожує за подібне правопорушення, водій не реагував.

Тож на місце інциденту приїхали слідчі й вилучили гроші. Цікаво! Керування автівкою у стані сп'яніння карається штрафом у розмірі 8,4 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Пʼяний водій намагався дати правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря / Фото поліції Львівщини Що загрожує водієві Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 4 років за ґратами. Окрім того, на водія склали адміністративний протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини