П'яний водій вантажівки хотів відкупитись від поліції 5 тисячами гривень: йому загрожує в'язниця

У Моршині, що на Львівщині, 24 січня правоохоронці затримали п'яного водія вантажівки. Чоловік намагався дати патрульним 5 тисяч гривень хабаря, щоб ті його відпустили й не складали адмінпротокол.
Джерело: пресслужба поліції Львівщини.
Інцидент трапився близько 15:30. П'яний водій вантажівки їхав дорогою, грубо порушуючи правила дорожнього руху.
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Пʼяний водій намагався дати правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 4 років за ґратами.
Окрім того, на водія склали адміністративний протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини