Рекордний штраф за п'яне водіння без прав: львів'янин має сплатити понад 71 тисячу гривень

Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху почали діяти від опівночі 17 березня. В 1 годині ночі у Львові затримали нетверезого водія, який не мав при собі документів. Йому виписали штраф у 71,4 тисячі гривень та мають конфіскувати автомобіль.

Патрульна поліція Львова зупинила авто Toyota Camry на вулиці Тракт Глинянський. Водій легковика, 34-річний львів'янин, порушив правила дорожнього руху.

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Що відомо про інцидент

Під час перевірки з'ясували, що у чоловіка відсутнє посвідчення водія. Крім того, він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов перевірку в медичному закладі. Результат – у нього в крові 0,98 проміле.

Поліцейські під час подальшої перевірки у базах порушників знайшли цього креманича. Вони виявили, що раніше суд уже позбавляв чоловіка водійських прав за керування машиною у стані сп'яніння. Цього року патрульні вже двічі "ловили" його за кермом у нетверезому стані, тож цей випадок став третім.

Яку відповідальність передбачено

Цей львів'янин є першим в Україні штрафником-рекордсменом, відповідно до оновленого закону про порушення правил дорожнього руху в Україні.

Від сьогодні, 17 березня, почав діяти оновлений закон про відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.

У статті про нетверезе водіння зазначено: якщо водія двічі зловили п'яним упродовж одного року, то він має сплатити штраф 51 тисячу гривень або відбути 15 діб адміністративного арешту з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією автомобіля.

Додатково, керманич має сплатити штраф за водіння без прав – ще 20 400 гривень.

Які ще зміни у законі про порушення ПДР

Штраф за перевищення швидкості руху на понад 50 кілометрів на годину збільшили у 6 разів – максимальна сума 3 400 гривень.

За нетверезе водіння – штрафи від 17 тисяч гривень до 51 тисячі з конфіскацією авто.

За втечу з місця ДТП, водію доведеться заплатити штраф у 3 400 гривень. Додатково його можуть позбавити прав.

Штрафи за керування авто без права на це можуть сягати 40 тисяч гривень.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що від опівночі 17 березня вже зупинили 3 водіїв у нетверезому стані.



Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу