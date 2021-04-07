Радник мера Львова знайшов нелегальний GPS-трекер на своєму авто

Радник міського голови Львова Олег Шмід 6 квітня знайшов під своїм автомобілем саморобний GPS-трекер. Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити усі обставини інциденту.

Посадовець рідко користується автівкою. За словами Шміда, виглядає так, що хтось навмисно слідкував, коли ж він залишить авто біля будинку.

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GPS-трекер прикріпили до міжколісної балки

Саморобний GPS-трекер Шмід знайшов зранку у вівторок, 6 квітня. Після цього посадовець викликав поліцію.

Сьогодні я довідався, що Big Brother is watching мене також. І заодно побачив, як виглядає саморобний GSM-трекер, без вашого відома причеплений під авто,

– розповів Шмід.

Посадовцеві повідомили, що невідомий близько опівночі заліз під його авто Renault Scenic, який стояв біля будинку. Зловмисник недовго пролежав під автівкою й після цього втік.

"Виглядає так, що хтось довго чекав того дня, коли машина буде залишена біля будинку, бо раніше автомобіль майже місяць був у гаражі. Вартувало мені не поставити його в гараж, і після того, як згасло світло в нашій квартирі, хтось заліз під машину і пролежав там пів хвилини горілиць", – додав радник мера.

Дивіться фото GSM-трекера, який знайшли під авто / Фото Олега Шміда

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Посадовець рідко користується автомобілем

Шмід зазначив, що, ймовірно, за ним стежили, адже він рідко користується автівкою. Його автомобіль зазвичай стоїть у гаражі.

Посадовець оглянув своє авто зранку. Він поїхав на СТО й там викликав поліцію. За інформацією ZAXID.NET, за викликом спочатку прибули патрульні, а пізніше – слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці не знайшли ніяких вибухових пристроїв, проте виявили сторонній предмет, який хтось прикріпив до міжколісної балки.

Автомобіль загнали на яму. Там виявили прикріплений до міжколісної балки саморобний GPS-трекер із SIM-карткою, за допомогою якого можна стежити за пересуванням автомобіля. Він був прикріплений за допомогою дуже сильного магніту,

– розповів Шмід.

Радник мера не знає, кому потрібно стежити за його пересуванням. Він додав, що його діяльність викликає несприйняття у деяких людей. Також посадовець зазначив, що є достатньо тих, кому не подобаються зміни, які впроваджують у Львові.

Шмід сподівається на те, що правоохоронцям вдасться знайти винуватців. У поліції розповіли, що за цим фактом наразі триває перевірка. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Олег Шмід є директором ЛКП "Інститут просторового розвитку", яке займається проєктуванням реконструкцій міських вулиць – будівництва велодоріжок, острівців безпеки тощо. Також Шмід працює радником міського голови з питань транспортної інфраструктури.