Раптово вибіг на дорогу: на Львівщині водій Skoda збив 8-річного хлопчика – фото
У Самборі 24 березня трапилась ДТП – водій автівки Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика. Дитина раптово вибігла на дорогу, тож чоловік не зміг вчасно зреагувати та уникнути зіткнення.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 17:20 на вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Хлопчик раптово вибіг на дорогу
- Близько 17:20 на вулиці Івана Франка 48-річний водій автомобіля Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика.
- Юний пішохід несподівано вибіг на дорогу, тож чоловік не встиг зреагувати та уникнути аварії.
- Внаслідок ДТП хлопчик отримав травми.
- Зокрема, лікарі діагностували у нього перелом ноги.
- Дитину відвезли до лікарні.
Авто збило хлопчика, який раптово вибіг на дорогу / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
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