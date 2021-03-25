Раптово вибіг на дорогу: на Львівщині водій Skoda збив 8-річного хлопчика – фото

У Самборі 24 березня трапилась ДТП – водій автівки Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика. Дитина раптово вибігла на дорогу, тож чоловік не зміг вчасно зреагувати та уникнути зіткнення.

Аварія трапилась близько 17:20 на вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Хлопчик раптово вибіг на дорогу

Близько 17:20 на вулиці Івана Франка 48-річний водій автомобіля Skoda Octavia збив 8-річного хлопчика.

Юний пішохід несподівано вибіг на дорогу, тож чоловік не встиг зреагувати та уникнути аварії.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав травми.

Зокрема, лікарі діагностували у нього перелом ноги.

Дитину відвезли до лікарні.



Авто збило хлопчика, який раптово вибіг на дорогу / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час руху – не відволікатись, стежити за ситуацією на дорозі та не перевищувати дозволеної швидкості. Також поліцейські просять батьків регулярно нагадувати своїм дітям правила поведінки на дорозі. Це може врятувати їхнє здоров'я та життя!