Другий етап реконструкції дороги на Бандери у Львові: де перекриють рух
В середу, 24 березня, далі перекриють проїзди по вулиці Бандери. Реконструюватимуть ділянку від вулиці Городоцької до Героїв УПА. Маршрути громадського транспорту тимчасово змінять.
Джерело:ZAXID.NET
Ця ділянка буде закрита для проїзду автомобілів. На цей час змінять маршрути трамваїв №4 та №9 та тролейбусу №27. Наразі рух громадського транспорту повз площу Кропивницького не змінюватимуть.
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Ремонтуватимуть дорогу майже 3 місяці. Планують завершити роботи до 10 червня.
Як будуть об'їжджати цю ділянку Бандери
- Трамвай №4 – буде їхати вулицею Франка, а тоді – Городоцькою. Таким чином його маршрут стане довшим, але кінцева зупинка не зміниться. Маршрут: вулиця Вернадського – Залізничний вокзал.
- Трамвай №9 – змінить кінцеву зупинку. Тимчасово він буде їхати за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Торф'яна.
- Тролейбус №27 тимчасово об'їжджатиме вулицю Федьковича та курсуватиме через вулицю Городоцьку.
- Приватний транспорт – мають об'їжджати цю частину вулиці Бандери сусідніми вулицями.
Схема об'їзду ремонту на вулиці Бандери / Інфографіка ZAXID.NET
Як будуть ремонтувати далі
Реконструкція триватиме паралельно з роботами на перекритій раніше ділянці по вулиці Бандери – від вулиці Антоновича до вулиці Чупринки.
Після того ремонтуватимуть два важливих перехрестя:
- вулиця Бандери – Героїв УПА;
- вулиця Бандери – Антоновича.
Представник Львівської міськради Андрій Білий про ремонт на Бандери:
Коротко про проєкт реконструкції вулиці Бандери:
- В проєкті зазначили, що ремонтуватимуть вулицю Бандери в 3 етапи.
- Перший – від вулиці Чупринки до Антоновича, на другому етапі – від вулиці Антоновича до Героїв УПА, третій – від вулиці Героїв УПА до Городоцької.
- Мають замінити усі інженерні мережі, оновити дорожне покриття, трамвайну колію. Також обіцяли облаштувати велодоріжки та паркувальні "кишені".
- На вулиці Степана Бандери буде нове вуличне освітлення та контактна мережа для трамваїв.
- Оновлена вулиця буде зручна для пересування маломобільних груп населення – тут облаштують пандуси та понижені тротуари.
- Уся проєктно-кошторисна документація пройшла низку перевірок. Усі роботи проводять відповідно до зазначених документів.
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