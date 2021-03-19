В середу, 24 березня, далі перекриють проїзди по вулиці Бандери. Реконструюватимуть ділянку від вулиці Городоцької до Героїв УПА. Маршрути громадського транспорту тимчасово змінять.

Ця ділянка буде закрита для проїзду автомобілів. На цей час змінять маршрути трамваїв №4 та №9 та тролейбусу №27. Наразі рух громадського транспорту повз площу Кропивницького не змінюватимуть.

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Ремонтуватимуть дорогу майже 3 місяці. Планують завершити роботи до 10 червня.

Як будуть об'їжджати цю ділянку Бандери

Трамвай №4 – буде їхати вулицею Франка, а тоді – Городоцькою. Таким чином його маршрут стане довшим, але кінцева зупинка не зміниться. Маршрут: вулиця Вернадського – Залізничний вокзал.

– буде їхати вулицею Франка, а тоді – Городоцькою. Таким чином його маршрут стане довшим, але кінцева зупинка не зміниться. Маршрут: вулиця Вернадського – Залізничний вокзал. Трамвай №9 – змінить кінцеву зупинку. Тимчасово він буде їхати за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Торф'яна.

– змінить кінцеву зупинку. Тимчасово він буде їхати за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Торф'яна. Тролейбус №27 тимчасово об'їжджатиме вулицю Федьковича та курсуватиме через вулицю Городоцьку.

тимчасово об'їжджатиме вулицю Федьковича та курсуватиме через вулицю Городоцьку. Приватний транспорт – мають об'їжджати цю частину вулиці Бандери сусідніми вулицями.



Схема об'їзду ремонту на вулиці Бандери / Інфографіка ZAXID.NET

Як будуть ремонтувати далі

Реконструкція триватиме паралельно з роботами на перекритій раніше ділянці по вулиці Бандери – від вулиці Антоновича до вулиці Чупринки.

Після того ремонтуватимуть два важливих перехрестя:

вулиця Бандери – Героїв УПА;

вулиця Бандери – Антоновича.

Представник Львівської міськради Андрій Білий про ремонт на Бандери:

Важливо! Вулицю не ремонтували 50 років. Почали реконструкцію однієї з найважливіших вулиць Львова у вересні 2020 року. Її проводить турецька компанія "Онур". Вартість робіт становить 210 мільйонів гривень.

Коротко про проєкт реконструкції вулиці Бандери: