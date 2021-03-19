Другий етап реконструкції дороги на Бандери у Львові: де перекриють рух

В середу, 24 березня, далі перекриють проїзди по вулиці Бандери. Реконструюватимуть ділянку від вулиці Городоцької до Героїв УПА. Маршрути громадського транспорту тимчасово змінять.

Ця ділянка буде закрита для проїзду автомобілів. На цей час змінять маршрути трамваїв №4 та №9 та тролейбусу №27. Наразі рух громадського транспорту повз площу Кропивницького не змінюватимуть.

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Ремонтуватимуть дорогу майже 3 місяці. Планують завершити роботи до 10 червня.

Як будуть об'їжджати цю ділянку Бандери

Трамвай №4 – буде їхати вулицею Франка, а тоді – Городоцькою. Таким чином його маршрут стане довшим, але кінцева зупинка не зміниться. Маршрут: вулиця Вернадського – Залізничний вокзал.

– буде їхати вулицею Франка, а тоді – Городоцькою. Таким чином його маршрут стане довшим, але кінцева зупинка не зміниться. Маршрут: вулиця Вернадського – Залізничний вокзал. Трамвай №9 – змінить кінцеву зупинку. Тимчасово він буде їхати за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Торф'яна.

– змінить кінцеву зупинку. Тимчасово він буде їхати за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Торф'яна. Тролейбус №27 тимчасово об'їжджатиме вулицю Федьковича та курсуватиме через вулицю Городоцьку.

тимчасово об'їжджатиме вулицю Федьковича та курсуватиме через вулицю Городоцьку. Приватний транспорт – мають об'їжджати цю частину вулиці Бандери сусідніми вулицями.



Схема об'їзду ремонту на вулиці Бандери / Інфографіка ZAXID.NET

Як будуть ремонтувати далі

Реконструкція триватиме паралельно з роботами на перекритій раніше ділянці по вулиці Бандери – від вулиці Антоновича до вулиці Чупринки.

Після того ремонтуватимуть два важливих перехрестя:

вулиця Бандери – Героїв УПА;

вулиця Бандери – Антоновича.

Представник Львівської міськради Андрій Білий про ремонт на Бандери:

Коротко про проєкт реконструкції вулиці Бандери:

В проєкті зазначили, що ремонтуватимуть вулицю Бандери в 3 етапи.

Перший – від вулиці Чупринки до Антоновича, на другому етапі – від вулиці Антоновича до Героїв УПА, третій – від вулиці Героїв УПА до Городоцької.

Мають замінити усі інженерні мережі, оновити дорожне покриття, трамвайну колію. Також обіцяли облаштувати велодоріжки та паркувальні "кишені".

На вулиці Степана Бандери буде нове вуличне освітлення та контактна мережа для трамваїв.

Оновлена вулиця буде зручна для пересування маломобільних груп населення – тут облаштують пандуси та понижені тротуари.

Уся проєктно-кошторисна документація пройшла низку перевірок. Усі роботи проводять відповідно до зазначених документів.