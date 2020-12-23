Ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобало підписав заяву до Президента України Володимира Зеленського з проханням пришвидшити призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. На його думку, політичні суперечки в такому питанні недоцільні, бо Шкарлет – професіонал, який вміє "правильно розставити пріоритети"

Бобало пояснив, що підтримує Шкарлета як міністра освіти, бо той знає, "з якими викликами доводиться боротися вищій освіті". За його словами, звернення щодо призначення Шкарлета новим міністром освіти не було одноосібним – воно визріло після тривалих нарад з ректорами українських університетів. Про це повідомило "Твоє місто".

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Чому ректор "Львівської політехніки" підтримує Шкарлета

Передовсім зазначу, що звернення до президента України щодо призначення міністром освіти та науки Сергія Миколайовича Шкарлета – це не чиєсь одноосібне рішення. Воно визріло після тривалих нарад із ректорами різних університетів, як відповідь на виклик, що постав перед освітянами – понад пів року профільне міністерство не мало очільника,

– розповів Бобало.

На думку ректора, за таких умов говорити про якийсь розвиток чи реформи не потрібно. Бобало зазначив, що Шкарлет має досвід у керівництві університетом, тому він знає, "з якими викликами доводиться боротися вищій освіті".

Ректор додав, що можна довго сперечатись про політичні вподобання, але міністерство освіти та науки повинен очолювати професіонал.

"Можна багато сперечатися про політичні вподобання, та важливо, щоб таке стратегічно важливе міністерство очолював професіонал, який знатиме, на що в цей непростий час варто звертати увагу передовсім, і вмів би правильно розставити пріоритети", – додав Бобало.

Що відомо про призначення Шкарлета міністром освіти та науки України