У Львові запустили сайт для ІТ-спеціалістів та компаній, що хотіли б переїхати до Львова. Зокрема до міста запрошують фахівців з Білорусі, де наразі ще досі тривають протести.

На інформаційному ресурсі Relocate To Lviv розмістили покрокову інструкцію та переліки документів для переїзду в Україну. Також на сайті є форма, заповнивши яку, можна отримати усю необхідну інформацію. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому створили сайт Relocate To Lviv

Сайт розробили за ініціативи мерії Львова та ІТ-компанії KindGeek. До компанії вже звернулись ІТ-фахівці з Білорусі та попросили допомогти у переїзді їхніх компаній.

CEO в KindGeek Антон Скрипник розповів, що у нього є багато друзів, які переїхали до Львова з США, Швейцарії та інших країн. Іноземні ІТ-спеціалісти стикнулись з труднощами у побуті, нерухомості, зі створенням рахунків в банках тощо. Саме тому компанія ініціювала створення сайту для допомоги іноземним фахівцям, які хочуть переїхати в Україну.

Нас підштовхнуло те, що до нас звернулись наші друзі з Білорусі про допомогу щодо переїзду до Львова, тож ми вирішили запустити такий інформаційний проєкт разом з Львівською міськрадою,

– зазначив Скрипник.

Яку інформацію розмістили на сайті

На сайті розмістять інформацію про можливі опції оренди, лікарні, ресурси для пошуку житла та все, що могло б допомогти ІТ-спеціалістам, які вирішать переїхати у Львів.

Сайт міститиме конкретні поради щодо переїзду до Львова, перелік документів які потрібно виготовити, партнерів, які готові допомогти почуватися комфортно в Україні. Інформацію надають у простому і зрозумілому форматі англійською мовою.

За словами начальника управління інвестицій та проєктів ЛМР Романа Старецького, така ініціатива допоможе Львову стати більш помітним та відкритим для світу. На його думку, великі міста повинні змагатись за талановитих та креативних людей.

Цікаво! У європейських містах досить поширені сайти з релокейту. На цих ресурсах кожна людина може знайти усю необхідну інформацію для переїзду в інше місто.