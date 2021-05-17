Наразі найактивніше ремонтують вулиці Бандери, Шевченка, Хмельницького і Пекарську. Деякі роботи планують завершити до кінця 2021 року, а інші – у 2022 році.
До теми Вулиця Бандери має бути найкращою у Львові, – Садовий
У Львові тривають ремонтні роботи на багатьох вулицях
Під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" Садовий розповів, що у Львові активно продовжують ремонтні роботи на вулицях, які вже розпочали реконструювати.
Мова йде про вулиці Степана Бандери та Богдана Хмельницького. Зараз розпочинаємо новий етап на вулиці Шевченка, вже є всі дозвільні документи. Тривають роботи на вулиці Пекарській, там дуже великий обсяг роботи,
– зазначив мер.
Окрім цього, за словами міського голови, наразі відновлюють роботи на вулиці Пилипа Орлика. Другу частину цієї дороги планують закінчити у 2021 році. Садовий зазначив, що у місті також є багато готових проєктів.
"Якщо ми нормально пропрацюємо це питання на засіданні сесії в четвер, то можливо в цьому році ще будемо братися за вулиці Мазепи та Грінченка", – додав мер.
Садовий розповів, що у Львові також проєктують вулицю Замарстинівську. Там хочуть облаштувати трамвайні колії до Сихова. Окрім цього, розробляють проєкт вулиці Суботівської, адже у місті планують з'єднати Рясне-2 з Левандівкою.
Коротко про ремонти вулиць у Львові
- Проєкт реконструкції вулиці Бандери передбачає, що тривалість будівництва дороги становитиме 9 місяців. Загальна вартість виконання робіт – 209,49 мільйона гривень.
- Вулицю Шевченка у Львові реконструюють у кілька етапів. Згідно з проєктом, ремонт найдовшої частини вулиці повинні завершити до кінця 2022 року. Вартість реконструкції становитиме 186,6 мільйона гривень.
- Ремонт вулиці Пекарської проводить ТзОВ "Вельт Капітал" на замовлення ЛКП "Львівавтодор". Вартість проєкту становить 109,4 мільйона гривень.