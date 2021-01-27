У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 28 січня деякі будинки у Галицькому, Личаківському, Сихівському, Франківському та Залізничному районах тимчасово залишаться без світла.

Джерело: "Львівобленерго" Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво Антимонопольний комітет почав розслідування щодо завищення цін на газ "Львівгаз збутом" Де не буде світла у Галицькому районі з 9:00 до 17:00 вулиця Валова – будинки № 3, 4, 5;

вулиця Галицька – будинки № 1, 3, 10, 20;

вулиця Катедральна – будинки № 1, 6, 7, 8;

вулиця Театральна – будинки № 3, 5. Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 вулиця Грушевського – будинок № 44. Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Бігова – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 15, 15А, 18, 18а;

вулиця Бігова (СТ Троянда) – будинки № 15, 42;

вулиця Глинянський Тракт – будинки № 96Б, 100, 104А, 106, 109, 110, 115 Б1, 115, 117, 119, 121;

вулиця Переможна – будинки № 5, 8, ДК УТОС;

вулиця Поетична – будинки № 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26. Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Скорини – будинки № 6, 6А, 22, 24, 26, 28;

вулиця Стрийська – будинок № 57. Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Героїв УПА – будинки № 76, 76А, 78. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна переглянуть на сайті "Львівобленерго".