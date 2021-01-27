"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де у Львові не буде світла 28 січня

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 28 січня деякі будинки у Галицькому, Личаківському, Сихівському, Франківському та Залізничному районах тимчасово залишаться без світла.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Галицькому районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Валова – будинки № 3, 4, 5;
- вулиця Галицька – будинки № 1, 3, 10, 20;
- вулиця Катедральна – будинки № 1, 6, 7, 8;
- вулиця Театральна – будинки № 3, 5.
Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Грушевського – будинок № 44.
Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Бігова – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 15, 15А, 18, 18а;
- вулиця Бігова (СТ Троянда) – будинки № 15, 42;
- вулиця Глинянський Тракт – будинки № 96Б, 100, 104А, 106, 109, 110, 115 Б1, 115, 117, 119, 121;
- вулиця Переможна – будинки № 5, 8, ДК УТОС;
- вулиця Поетична – будинки № 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26.
Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Скорини – будинки № 6, 6А, 22, 24, 26, 28;
- вулиця Стрийська – будинок № 57.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
Зверніть увагу!
- вулиця Героїв УПА – будинки № 76, 76А, 78.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна переглянуть на сайті
"Львівобленерго"
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