У Львові через ремонт електромереж 10 лютого на деяких вулицях вимикатимуть світло. Зокрема без електропостачання залишаться будинки Личаківського, Сихівського та Шевченківського районів.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво Працюють понад 1500 двірників та 141 одиниця техніки: у Львові продовжують боротись із заметами Де вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Сонячна – всі будинки. Де вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Героїв Крут – будинки № 6, 6А, 10;

вулиця Тернопільська – будинки № 13А, 34; Де вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Гайдамацька – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

вулиця Хмельницького – будинки № 44, 46, 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97;

проспект Чорновола – будинки № 16А, 16Б, 16в, 16г, 16д, 16е, 16Є, 16ж, 16з. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".