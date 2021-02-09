"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де не буде світла 10 лютого
У 3 районах Львова 10 лютого вимкнуть світло / 24 канал
У Львові через ремонт електромереж 10 лютого на деяких вулицях вимикатимуть світло. Зокрема без електропостачання залишаться будинки Личаківського, Сихівського та Шевченківського районів.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Сонячна – всі будинки.
Де вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Героїв Крут – будинки № 6, 6А, 10;
- вулиця Тернопільська – будинки № 13А, 34;
Де вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Гайдамацька – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- вулиця Хмельницького – будинки № 44, 46, 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97;
- проспект Чорновола – будинки № 16А, 16Б, 16в, 16г, 16д, 16е, 16Є, 16ж, 16з.
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