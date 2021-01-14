У Львові 14 січня низка вулиць тимчасово лишиться без води / Фото з відкритих джерел

У Львові 14 січня працівники "Львівводоканалу" проводитимуть ремонт водопроводу на вулиці Некрасова. Тому низка львівських вулиць тимчасово залишиться без води.