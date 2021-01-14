"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де у Львові не буде води 14 січня
У Львові 14 січня низка вулиць тимчасово лишиться без води / Фото з відкритих джерел
У Львові 14 січня працівники "Львівводоканалу" проводитимуть ремонт водопроводу на вулиці Некрасова. Тому низка львівських вулиць тимчасово залишиться без води.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулиці Некрасова. Водопостачання планують відновити до 13:00. Про це повідомила на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 11:15 до 13:00
- вулиця Галілея – всі будинки;
- вулиця Кобзарська – всі будинки;
- вулиця Котика – всі будинки;
- вулиця Кутова – всі будинки;
- вулиця Мечникова – всі будинки;
- вулиця Некрасова – всі будинки;
- вулиця Сороки – всі будинки;
- вулиця Цетнерівка – всі будинки;
- вулиця Черемшини – всі будинки.
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