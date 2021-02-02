"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 2 лютого
У Львові 2 лютого низка вулиць залишиться без води / 24 канал
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому 2 лютого через заплановані роботи низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Бандери, Втіхи, Рудницького, Сихівській, Стрийській та Тарнавського. Водопостачання планують відновити до 20:00.
Цікаво Через ремонт електромереж 2 лютого в усіх районах Львова вимикатимуть світло: список вулиць
Де у Львові не буде води з 9:30 до 20:00
- площа Святого Юра – всі будинки;
- вулиця Ангеловича – всі будинки;
- вулиця Озаркевича – всі будинки;
- вулиця Сєченова – всі будинки;
- вулиця Меретина – всі будинки;
- вулиця площа Кропивницького – всі будинки;
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- вулиця Бандери – будинки № 14 – 32
- вулиця Війтовича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки;
- вулиця Шептицького – всі будинки;
- вулиця Новаківського – всі будинки;
- вулиця Листопадового Чину – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Рилєєва – всі будинки;
- вулиця Устияновича – всі будинки;
- вулиця Технічна – всі будинки;
- вулиця Каменярів – всі будинки;
- вулиця Професорська – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Крушельницької – всі будинки;
- вулиця Дорошенка – будинки № 38 – 70, 39 – 77.
Де у Львові не буде води з 9:00 до 12:00
- вулиця Барвінських – всі будинки;
- вулиця Вільде – всі будинки;
- вулиця Воробкевича – всі будинки;
- вулиця Втіха – всі будинки;
- вулиця Грушева – всі будинки;
- вулиця Гуцульська – всі будинки;
- вулиця Довбуша – всі будинки;
- вулиця Чарнецького – всі будинки;
- вулиця Заньковецької – всі будинки;
- вулиця Збаразька – всі будинки;
- вулиця Зрубова – всі будинки;
- вулиця Казахська – всі будинки;
- вулиця Корпанюків – всі будинки;
- вулиця Котка – всі будинки;
- вулиця Кривоноса – всі будинки;
- вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
- вулиця Лісна – всі будинки;
- вулиця Мала – всі будинки;
- вулиця Міжгірна – всі будинки;
- вулиця На Копані – всі будинки;
- вулиця На Сторожі – всі будинки;
- вулиця Над Джерелом – всі будинки;
- вулиця Ніжинська – всі будинки;
- вулиця Ніщинського – всі будинки;
- вулиця Низова – всі будинки;
- вулиця Острозького – всі будинки;
- вулиця Піскова – всі будинки;
- вулиця Прогулкова – всі будинки;
- вулиця Рєпіна – всі будинки;
- вулиця Розкіш – всі будинки;
- вулиця Садовського – всі будинки;
- вулиця Солодова – всі будинки;
- вулиця Харківська – всі будинки;
- вулиця Чумацька – всі будинки;
- вулиця Шишманова – всі будинки;
- вулиця Ялтинська – всі будинки;
- вулиця Крип’якевича – всі будинки;
- вулиця Сагайдачного – всі будинки.
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 14:00
- вулиця Рудницького – всі будинки;
- вулиця Бенцаля – всі будинки;
- вулиця Воля – всі будинки;
- вулиця Гайворонського – всі будинки;
- вулиця Котка – всі будинки;
- вулиця Маковея – всі будинки;
- вулиця Нагірних – всі будинки;
- вулиця Сарненська – всі будинки;
- вулиця Сімовича – всі будинки;
- вулиця Сметани – всі будинки;
- вулиця Цегельського – всі будинки;
- вулиця Шумського – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:00
- вулиця Сихівська – будинок № 8.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00
- вулиця Рутковича – всі будинки;
- вулиця Стрийська – будинки № 1, 2/3, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44а, 46а, 46ц, 46б, 48, 48а.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00
- вулиця Тарнавського – будинки № 3 – 72а:
- вулиця Архипенка – всі будинки.
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