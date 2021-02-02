"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 2 лютого

2 лютого 2021 , 11:30
Читать новость на русском

У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому 2 лютого через заплановані роботи низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Бандери, Втіхи, Рудницького, Сихівській, Стрийській та Тарнавського. Водопостачання планують відновити до 20:00.

Цікаво Через ремонт електромереж 2 лютого в усіх районах Львова вимикатимуть світло: список вулиць

Де у Львові не буде води з 9:30 до 20:00

  • площа Святого Юра – всі будинки;
  • вулиця Ангеловича – всі будинки;
  • вулиця Озаркевича – всі будинки;
  • вулиця Сєченова – всі будинки;
  • вулиця Меретина – всі будинки;
  • вулиця площа Кропивницького – всі будинки;
  • вулиця Карпінського – всі будинки;
  • вулиця Бандери – будинки № 14 – 32
  • вулиця Війтовича – всі будинки;
  • вулиця Шептицьких – всі будинки;
  • вулиця Шептицького – всі будинки;
  • вулиця Новаківського – всі будинки;
  • вулиця Листопадового Чину – всі будинки;
  • вулиця Матейка – всі будинки;
  • вулиця Рилєєва – всі будинки;
  • вулиця Устияновича – всі будинки;
  • вулиця Технічна – всі будинки;
  • вулиця Каменярів – всі будинки;
  • вулиця Професорська – всі будинки;
  • вулиця Бібліотечна – всі будинки;
  • вулиця Крушельницької – всі будинки;
  • вулиця Дорошенка – будинки № 38 – 70, 39 – 77.

Де у Львові не буде води з 9:00 до 12:00

  • вулиця Барвінських – всі будинки;
  • вулиця Вільде – всі будинки;
  • вулиця Воробкевича – всі будинки;
  • вулиця Втіха – всі будинки;
  • вулиця Грушева – всі будинки;
  • вулиця Гуцульська – всі будинки;
  • вулиця Довбуша – всі будинки;
  • вулиця Чарнецького – всі будинки;
  • вулиця Заньковецької – всі будинки;
  • вулиця Збаразька – всі будинки;
  • вулиця Зрубова – всі будинки;
  • вулиця Казахська – всі будинки;
  • вулиця Корпанюків – всі будинки;
  • вулиця Котка – всі будинки;
  • вулиця Кривоноса – всі будинки;
  • вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
  • вулиця Лісна – всі будинки;
  • вулиця Мала – всі будинки;
  • вулиця Міжгірна – всі будинки;
  • вулиця На Копані – всі будинки;
  • вулиця На Сторожі – всі будинки;
  • вулиця Над Джерелом – всі будинки;
  • вулиця Ніжинська – всі будинки;
  • вулиця Ніщинського – всі будинки;
  • вулиця Низова – всі будинки;
  • вулиця Острозького – всі будинки;
  • вулиця Піскова – всі будинки;
  • вулиця Прогулкова – всі будинки;
  • вулиця Рєпіна – всі будинки;
  • вулиця Розкіш – всі будинки;
  • вулиця Садовського – всі будинки;
  • вулиця Солодова – всі будинки;
  • вулиця Харківська – всі будинки;
  • вулиця Чумацька – всі будинки;
  • вулиця Шишманова – всі будинки;
  • вулиця Ялтинська – всі будинки;
  • вулиця Крип’якевича – всі будинки;
  • вулиця Сагайдачного – всі будинки.

Читайте також У Львові завершили реставрацію Домініканського собору за понад 15 мільйонів гривень

Де у Львові не буде води з 9:30 до 14:00

  • вулиця Рудницького – всі будинки;
  • вулиця Бенцаля – всі будинки;
  • вулиця Воля – всі будинки;
  • вулиця Гайворонського – всі будинки;
  • вулиця Котка – всі будинки;
  • вулиця Маковея – всі будинки;
  • вулиця Нагірних – всі будинки;
  • вулиця Сарненська – всі будинки;
  • вулиця Сімовича – всі будинки;
  • вулиця Сметани – всі будинки;
  • вулиця Цегельського – всі будинки;
  • вулиця Шумського – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:00

  • вулиця Сихівська – будинок № 8.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00

  • вулиця Рутковича – всі будинки;
  • вулиця Стрийська – будинки № 1, 2/3, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44а, 46а, 46ц, 46б, 48, 48а.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00

  • вулиця Тарнавського – будинки № 3 – 72а:
  • вулиця Архипенка – всі будинки.