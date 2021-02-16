"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 16 лютого
На низці львівських вулиць 16 лютого вимкнуть воду / Фото з відкритих джерел
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують ремонтувати водопроводи Львова. Тож 16 лютого низка вулиць міста тимчасово залишаться без водопостачання.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Кордуби та Стрийській. Водопостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Через ремонт електромереж 16 лютого в 5 районах Львова вимкнуть світло: список вулиць
Де у Львові не буде води з 10:15 до 15:00
- вулиця Балкова – всі будинки;
- вулиця Бачинського – всі будинки;
- вулиця Заклинських – всі будинки;
- вулиця Кордуби – всі будинки;
- вулиця Старознесенська – всі будинки;
- вулиця Польова – будинки № 2, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 17:00
- вулиця Стрийська – будинки № 108а – 108н.
Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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