Фахівці "Львівводоканалу" продовжують ремонтувати водопроводи Львова. Тож 16 лютого низка вулиць міста тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Кордуби та Стрийській. Водопостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде води з 10:15 до 15:00

вулиця Балкова – всі будинки;

вулиця Бачинського – всі будинки;

вулиця Заклинських – всі будинки;

вулиця Кордуби – всі будинки;

вулиця Старознесенська – всі будинки;

вулиця Польова – будинки № 2, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 17:00

вулиця Стрийська – будинки № 108а – 108н.

Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".