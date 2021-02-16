"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 16 лютого

Джерело:"Львівводоканал"
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують ремонтувати водопроводи Львова. Тож 16 лютого низка вулиць міста тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Кордуби та Стрийській. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".