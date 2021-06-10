Відтепер, щоб провакцинуватись від коронавірусу, реєструватись у "Дії" необов'язково. Проте охочим отримати щеплення слід мати декларацію із сімейним лікарем.

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У Львові відчинять ще 2 центри вакцинації

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що з суботи, 12 червня, у Львові почнуть працювати ще 2 центри вакцинації. Їх облаштують у Центрі Довженка та ТРЦ Forum Lviv.

Щоб зробити щеплення від коронавірусу в Центрі Довженка , на проспекті Червоної Калини, 81, реєструватись у "Дії" не потрібно . Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Львів'ян вакцинуватимуть лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00.

, на проспекті Червоної Калини, 81, . Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Львів'ян вакцинуватимуть лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00. У ТРЦ Forum Lviv, на вулиці Під Дубом, 7-Б, вакцинуватимуть лише тих, хто зареєструвався у "Дії". Тож, якщо ви хочете отримати щеплення поза електронною чергою, цей центр вакцинації вам не підійде. У ТРЦ Forum Lviv також проводитимуть щеплення лише в суботу та неділю з 10:00 до 15:00.

В обох нових центрах вакцинації щеплення робитимуть препаратом CoronaVac. Його ефективність після введення двох доз сягає 83,5%.

Коротко про центри вакцинації у Львові

У травні у Львові відкрили перший центр вакцинації. Його облаштували на "Арені Львів".

Щовихідних тут роблять щеплення людям, котрі записались на вакцинацію через "Дію".

У перші 2 дні роботи там провакцинували понад 1000 людей.

До "Арени Львів" охочі щепитись можуть доїхати на безкоштовному автобусі.

На Львівщині також планують відкрити ще 4 центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.

Загалом від коронавірусу вже провакцинували понад 86 тисяч жителів області.

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Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу