Відтепер, щоб провакцинуватись від коронавірусу, реєструватись у "Дії" необов'язково. Проте охочим отримати щеплення слід мати декларацію із сімейним лікарем.
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У Львові відчинять ще 2 центри вакцинації
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що з суботи, 12 червня, у Львові почнуть працювати ще 2 центри вакцинації. Їх облаштують у Центрі Довженка та ТРЦ Forum Lviv.
- Щоб зробити щеплення від коронавірусу в Центрі Довженка, на проспекті Червоної Калини, 81, реєструватись у "Дії" не потрібно. Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Львів'ян вакцинуватимуть лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00.
- У ТРЦ Forum Lviv, на вулиці Під Дубом, 7-Б, вакцинуватимуть лише тих, хто зареєструвався у "Дії". Тож, якщо ви хочете отримати щеплення поза електронною чергою, цей центр вакцинації вам не підійде. У ТРЦ Forum Lviv також проводитимуть щеплення лише в суботу та неділю з 10:00 до 15:00.
В обох нових центрах вакцинації щеплення робитимуть препаратом CoronaVac. Його ефективність після введення двох доз сягає 83,5%.
Коротко про центри вакцинації у Львові
- У травні у Львові відкрили перший центр вакцинації. Його облаштували на "Арені Львів".
- Щовихідних тут роблять щеплення людям, котрі записались на вакцинацію через "Дію".
- У перші 2 дні роботи там провакцинували понад 1000 людей.
- До "Арени Львів" охочі щепитись можуть доїхати на безкоштовному автобусі.
- На Львівщині також планують відкрити ще 4 центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.
- Загалом від коронавірусу вже провакцинували понад 86 тисяч жителів області.
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