Тіло чоловіка шукали водолази. Наразі обставини загибелі рибалки встановлює поліція.

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На Львівщині потонув рибалка

  • Рятувальникам 28 червня о 12:03 надійшло повідомлення про те, що в селі Журавно 25 червня зник чоловік.
  • 57-річний житель села Вільховець поїхав рибалити до річки Дністер.
  • О 12:20 працівники Львівської центральної водолазно-рятувальної служби підняли тіло потопельника на поверхню.
  • Співробітники ДСНС та правоохоронці за допомогою мотузки та рятувального круга витягнули його на берег.
  • Наразі поліція проводить розслідування.
  • Правоохоронці намагаються встановити причини та обставини загибелі чоловіка.

У річці на Львівщині потонув рибалка: фото
На Львівщині потонув чоловік / Фото ДСНС Львівщини