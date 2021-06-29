Тіло чоловіка шукали водолази. Наразі обставини загибелі рибалки встановлює поліція.
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На Львівщині потонув рибалка
- Рятувальникам 28 червня о 12:03 надійшло повідомлення про те, що в селі Журавно 25 червня зник чоловік.
- 57-річний житель села Вільховець поїхав рибалити до річки Дністер.
- О 12:20 працівники Львівської центральної водолазно-рятувальної служби підняли тіло потопельника на поверхню.
- Співробітники ДСНС та правоохоронці за допомогою мотузки та рятувального круга витягнули його на берег.
- Наразі поліція проводить розслідування.
- Правоохоронці намагаються встановити причини та обставини загибелі чоловіка.
На Львівщині потонув чоловік / Фото ДСНС Львівщини