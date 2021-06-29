У річці на Львівщині потонув 57-річний рибалка: фото

29 червня 2021 , 11:49
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 25 червня біля річки Дністер зник 57-річний чоловік. Рятувальники через 3 дні дістали тіло рибалки з води.

Тіло чоловіка шукали водолази. Наразі обставини загибелі рибалки встановлює поліція.

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На Львівщині потонув рибалка

  • Рятувальникам 28 червня о 12:03 надійшло повідомлення про те, що в селі Журавно 25 червня зник чоловік.
  • 57-річний житель села Вільховець поїхав рибалити до річки Дністер.
  • О 12:20 працівники Львівської центральної водолазно-рятувальної служби підняли тіло потопельника на поверхню.
  • Співробітники ДСНС та правоохоронці за допомогою мотузки та рятувального круга витягнули його на берег.
  • Наразі поліція проводить розслідування.
  • Правоохоронці намагаються встановити причини та обставини загибелі чоловіка.
Зауважте! Київські рятувальники 27 червня дістали з Дніпра тіло чоловіка. Воно лежало за 30 метрів від берега. Наразі правоохоронці проводять розслідування.


На Львівщині потонув чоловік / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів