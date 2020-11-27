Про введення повного локдауну в Україні можна говорити, якщо заповненість ліжок у медзакладах, де лікують коронавірус, становитиме 70%. Проте наразі у львівських лікарнях заповнено лише 48% ліжок, а кількість вільних місць для хворих постійно збільшується.

Наразі у львівських лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, є 1220 ліжок. Проте заповнені далеко не всі місця – лише 48%. Про це у фейсбуці розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Садовий про заповненість ліжок у львівських лікарнях

За словами мера міста, станом на 27 листопада у стаціонарах львівських лікарень перебувають 587 хворих на коронавірус. Заповненість у медзакладах становить близько 48%.

Міністр Степанов каже, що про повне закриття на карантин можна говорити, якщо заповненість ліжок по Україні перейде за позначку 70%. Епідемія – це також і суха математика, тому давайте поговоримо про цифри й показники по Львову. Станом на сьогодні в нас 1220 ліжок готових приймати хворих. В стаціонарі лікується 587 пацієнтів. Тобто заповненість ліжок по Львову – 48%,

– зазначив Садовий.

Оскільки взимку захворюваність зростає, місто вирішило облаштувати новий корпус для хворих на коронавірус у Львівській лікарні швидкої допомоги. Тому до кінця року кількість місць для пацієнтів з COVID-19 зросте.

За словами міського голови, Львів робить усе, щоб кількість вільних ліжок, у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, була стабільною. Так кожен львів'янин буде впевнений, що про нього подбають у випадку інфікування.

Мер міста про локдаун та карантин вихідного дня

На думку Садового, рішення про закриття на карантин вихідного дня чи локдаун не можна приймати одноосібно.

"Карантин вихідного дня, чи будь-яка інша форма посилення карантину у Львові буде прийматись лише з узгодженням позицій людей на життя яких це може вплинути. Ми проводимо консультації з львівським бізнесом і кожного дня звіряємо годинники. Рішення про закриття не може бути одноосібним. Це важливо!" – додав мер Львова.

Зверніть увагу! Станом на 27 листопада у Львівській області виявили 898 нових випадків інфікування коронавірусом, з них у Львові – 461 позитивний аналіз. У стаціонарах львівських лікарень перебувають 587 пацієнтів. З них підтверджений позитивний ПЛР-аналіз є у 409 людей. 35 хворих на коронавірус перебувають у реанімації, а 14 – на апаратах ШВЛ.

Дивіться відео про заповненість львівських лікарень: