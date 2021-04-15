Рішення про послаблення карантину приймає уряд: у ЛМР розповіли, чому у Львові триває локдаун

Джерело:Львівська міськрада
У Львові дещо покращилась ситуація з коронавірусом. Проте Львівщина досі перебуває у червоній карантинній зоні. В ЛМР розуміють вимоги підприємців щодо послаблення карантину, але таке рішення може прийняти лише уряд.
Міський штаб з протидії коронавірусу 15 квітня обговорюватиме питання послаблення карантину у Львові. Також ймовірне послаблення обмежень обговорять 16 квітня під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС.
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Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко розповів, що показники захворюваності на коронавірус у Львові дещо впали.
Протягом останніх 3 днів у нас є зменшення кількості хворих, все більше людей виписується з лікарень. Десь такий баланс хворих і тих, які виписуються, – за це велика подяка львів'янам, бо саме вони своєю свідомістю посприяли тому, що ці показники падають,
– зазначив посадовець.
Бойко додав, що в мерії сподіваються, що Львів невдовзі вийде з червоної зони.
Посадовець зазначив, що акція, яка відбулась під стінами Ратуші, на жаль, не сприяє зниженню захворюваності на коронавірус. Її анонсували як поодинокий пікет, проте на площу Ринок все ж прийшли багато підприємців, які не дотримувались карантинних вимог.
"Прохання людей теж можна зрозуміти, адже локдаун триває вже довго. Це були представники ринків, а ринки, відповідно до вимог червоної зони, не мають права працювати", – додав Бойко.
Він зазначив, що карантинні обмеження не придумали в мерії. Львів наразі перебуває у червоній зоні, тож ЛМР повинна виконувати рішення уряду про впровадження карантину.
"Жодним чином ми не можемо на це рішення вплинути. Якщо показники будуть мати таку ж тенденцію до зменшення, то сьогодні на штабі ми розглянемо ці питання, завтра попередньо має бути комісія з питань ТЕБ і НС", – заявив посадовець.
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Бойко розповів, що у Львів 16 квітня приїде прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Разом з ним обговорюватимуть питання послаблення карантину у Львові.
"Сподіваємось, що показники будуть зменшуватись, львів'яни будуть одужувати й ми будемо показувати приклад усій Україні. Пандемія, коронавірус – це випробовування не лише для Львова, а для України та всього світу й світової економіки", – зазначив посадовець.
Бойко додав, що Львів очікує підтримки від держави. У 2020 році до місцевого бюджету не надійшло понад 550 мільйонів гривень.