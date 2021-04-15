Рішення про послаблення карантину приймає уряд: у ЛМР розповіли, чому у Львові триває локдаун

У Львові дещо покращилась ситуація з коронавірусом. Проте Львівщина досі перебуває у червоній карантинній зоні. В ЛМР розуміють вимоги підприємців щодо послаблення карантину, але таке рішення може прийняти лише уряд.

Міський штаб з протидії коронавірусу 15 квітня обговорюватиме питання послаблення карантину у Львові. Також ймовірне послаблення обмежень обговорять 16 квітня під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС.

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У Львові дещо покращилась ситуація з коронавірусом

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко розповів, що показники захворюваності на коронавірус у Львові дещо впали.

Протягом останніх 3 днів у нас є зменшення кількості хворих, все більше людей виписується з лікарень. Десь такий баланс хворих і тих, які виписуються, – за це велика подяка львів'янам, бо саме вони своєю свідомістю посприяли тому, що ці показники падають,

– зазначив посадовець.

Бойко додав, що в мерії сподіваються, що Львів невдовзі вийде з червоної зони.

Пікети підприємців не сприяють зниженню захворюваності

Посадовець зазначив, що акція, яка відбулась під стінами Ратуші, на жаль, не сприяє зниженню захворюваності на коронавірус. Її анонсували як поодинокий пікет, проте на площу Ринок все ж прийшли багато підприємців, які не дотримувались карантинних вимог.

"Прохання людей теж можна зрозуміти, адже локдаун триває вже довго. Це були представники ринків, а ринки, відповідно до вимог червоної зони, не мають права працювати", – додав Бойко.

Він зазначив, що карантинні обмеження не придумали в мерії. Львів наразі перебуває у червоній зоні, тож ЛМР повинна виконувати рішення уряду про впровадження карантину.

"Жодним чином ми не можемо на це рішення вплинути. Якщо показники будуть мати таку ж тенденцію до зменшення, то сьогодні на штабі ми розглянемо ці питання, завтра попередньо має бути комісія з питань ТЕБ і НС", – заявив посадовець.

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У Львів 16 квітня приїде прем'єр-міністр

Бойко розповів, що у Львів 16 квітня приїде прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Разом з ним обговорюватимуть питання послаблення карантину у Львові.

"Сподіваємось, що показники будуть зменшуватись, львів'яни будуть одужувати й ми будемо показувати приклад усій Україні. Пандемія, коронавірус – це випробовування не лише для Львова, а для України та всього світу й світової економіки", – зазначив посадовець.

Бойко додав, що Львів очікує підтримки від держави. У 2020 році до місцевого бюджету не надійшло понад 550 мільйонів гривень.