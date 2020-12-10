У Винниках, що під Львовом, 10 грудня побились чоловіки. Один з них дістав ніж та ледь не зарізав іншого. Правоохоронці вже оголосили зловмиснику про підозру.

Інцидент трапився близько 1:00. Чоловіки побились на вулиці після спільної пиятики. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Бив друга обігрівачем: у Львові чоловік ледь не вбив знайомого Як чоловік ледь не зарізав свого знайомого Стурбований чоловік зателефонував до поліції близько 1:00. Він розповів, що його дружина, з якою він вже не живе, систематично п'є та не піклується про їхніх спільних дітей.

На місце виклику приїхали патрульні. У квартирі жінки на вулиці Кільцевій вони побачили п'яну компанію та 3 дітей віком 4, 7 та 8 років.

Дорослі вживали алкоголь та курили у помешканні, де були діти.

Правоохоронці сказали людям, окрім власниці квартири та дітей, покинути квартиру. Після цього вони поговорили з 27-річною матір'ю.

Після розмови патрульні вийшли на вулицю та почули галас. Якась жінка вигукнула: "Кинь ніж!".

Правоохоронці підійшли ближче й побачили бійку між чоловіками, які щойно вийшли з квартири, де була пиятика.

Один з чоловіків штрикнув іншого ножем. 34-річний зловмисник не реагував на вказівки патрульних, тому правоохоронці вибили з його рук ніж та затримали.

Поранений чоловік лежав на землі. Один з патрульних одягнув рукавички, розрізав одяг постраждалого та затиснув ножову рану на спині, з якої сильно текла кров.

Медики швидкої допомоги забрали 35-річного чоловіка до лікарні.

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Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини