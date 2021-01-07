У Львові 6 січня патрульні врятували неповнолітнього від самогубства. 17-річний хлопець бігав вулицями, погрожував перехожим ножем та різав себе.

Неповнолітнього врятували патрульні Роман Страмик та Юрій Цебенко. Правоохоронці знайшли хлопця на вулиці Володимира Великого. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. До теми Жахливе самогубство: на Львівщині вибух петарди розірвав чоловікові голову – фото Як неповнолітній різав себе ножем Близько 19:00 патрульним надійшло повідомлення. Небайдужі львів'яни розповіли, що на вулиці Керамічній хлопець бігає з великим ножем та ріже себе .

. Патрульні, не гаючи ні хвилини, вирушили на місце виклику. Коли поліцейські приїхали, то хлопець звідти вже втік.

Інші перехожі розповіли правоохоронцям, що на прилеглих вулицях бігає юнак і погрожує людям ножем . Патрульні вирушили на його пошуки.

. Патрульні вирушили на його пошуки. На одній з вулиць правоохоронці побачили екіпаж поліції охорони, який теж отримав звернення від перехожих про хлопця.

Вони розповіли, що неповнолітній, побіг на вулицю Володимира Великого. Патрульні вирушили туди й знайшло його.

Хлопець почав втікати, тому поліцейські загнали його у глухий кут.

17-річного хлопця врятували патрульні Роман Страмик та Юрій Цебенко / Фото Патрульної поліції Львівщини Як патрульні врятували хлопця Юнак приставив собі ножа до грудей і попередив, що, якщо хтось підійде ближче, то він вб'є себе.

і попередив, що, якщо хтось підійде ближче, то він вб'є себе. Правоохоронець, який стояв за 10 метрів від хлопця, розпочав перемовини. Водночас його напарник викликав екіпаж на підмогу та швидку допомогу, бо побачив, що на обох руках хлопця були різані рани .

. Патрульний просив юнака дозволити перев'язати його рани. Проте неповнолітній почав показово наносити собі ушкодження .

. Після довгих перемовин юнак зізнався, що пережив дуже серйозне потрясіння і не хоче жити .

. Пізніше патрульний все ж знайшов правильні слова і хлопець викинув ніж. 17-річного львів'янина передали медикам .

. Вони обробили порізи на руках і відвезли хлопця до лікарні.

Туди ж патрульні привезли матір юнака.

Юнак різав себе ножем на вулиці / Фото Патрульної поліції Львівщини