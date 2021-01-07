Бігав вулицею й різав себе ножем: у Львові патрульні врятували неповнолітнього від самогубства
У Львові патрульні врятували 17-річного хлопця від самогубства / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 6 січня патрульні врятували неповнолітнього від самогубства. 17-річний хлопець бігав вулицями, погрожував перехожим ножем та різав себе.
Неповнолітнього врятували патрульні Роман Страмик та Юрій Цебенко. Правоохоронці знайшли хлопця на вулиці Володимира Великого. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як неповнолітній різав себе ножем
- Близько 19:00 патрульним надійшло повідомлення. Небайдужі львів'яни розповіли, що на вулиці Керамічній хлопець бігає з великим ножем та ріже себе.
- Патрульні, не гаючи ні хвилини, вирушили на місце виклику. Коли поліцейські приїхали, то хлопець звідти вже втік.
- Інші перехожі розповіли правоохоронцям, що на прилеглих вулицях бігає юнак і погрожує людям ножем. Патрульні вирушили на його пошуки.
- На одній з вулиць правоохоронці побачили екіпаж поліції охорони, який теж отримав звернення від перехожих про хлопця.
- Вони розповіли, що неповнолітній, побіг на вулицю Володимира Великого. Патрульні вирушили туди й знайшло його.
- Хлопець почав втікати, тому поліцейські загнали його у глухий кут.
17-річного хлопця врятували патрульні Роман Страмик та Юрій Цебенко / Фото Патрульної поліції Львівщини
Як патрульні врятували хлопця
- Юнак приставив собі ножа до грудей і попередив, що, якщо хтось підійде ближче, то він вб'є себе.
- Правоохоронець, який стояв за 10 метрів від хлопця, розпочав перемовини. Водночас його напарник викликав екіпаж на підмогу та швидку допомогу, бо побачив, що на обох руках хлопця були різані рани.
- Патрульний просив юнака дозволити перев'язати його рани. Проте неповнолітній почав показово наносити собі ушкодження.
- Після довгих перемовин юнак зізнався, що пережив дуже серйозне потрясіння і не хоче жити.
- Пізніше патрульний все ж знайшов правильні слова і хлопець викинув ніж. 17-річного львів'янина передали медикам.
- Вони обробили порізи на руках і відвезли хлопця до лікарні.
- Туди ж патрульні привезли матір юнака.
Юнак різав себе ножем на вулиці / Фото Патрульної поліції Львівщини
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