Безперечно, різдвяний Львів – чарівний та незабутній. Кожна вуличка міста просякнута святковою атмосферою. Щоб ви змогли по-справжньому відчути дух львівського Різдва, ми підготували підбірку святкових локацій, які можна відвідати у 2021 році.

Усі різдвяні заходи у Львові відбуватимуться з дотриманням протиепідемічних норм. Проте карантин не зіпсує святкову атмосферу у місті. Львів'яни та туристи навіть на вулиці зможуть насолодитись чарівними святковими вітринами магазинів та ілюмінацією, побачити головну ялинку міста на площі біля Оперного театру та скуштувати традиційні смаколики на вуличних ярмарках, повідомляє 24 канал.

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Головна новорічна ялинка міста

На площі перед Львівським оперним театром 14 грудня встановили головну ялинку міста. 18-метрову лісову красуню привезли з села Опаки Дрогобицького району. Відтак напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня, її засвітили.

Учасниками урочистого відкриття головної ялинки міста стали пластуни та хористи капели "Дударик". Масові традиційні гуляння скасували через пандемію коронавірусу. Однак львів'яни залишилися дуже задоволені ялинкою. Вони відзначають, що головне деревце Львова – надзвичайно красиве.

Де знайти: площа біля Львівського театру опери та балету.



Головну новорічну ялинку Львова встановили біля Оперного театру / Фото Львівської міськради

Святкова площа Ринок

Площа Ринок – це головна площа у Львові. Тут зосереджені багато цікавих для туристів та містян локацій – тематичні кафе, різдвяні ярмарки, музеї, ковзанка, головна шопка тощо.

Ковзанка на площі Ринок

Щороку у Львові на площі Ринок встановлюють ковзанку просто неба. 2021 рік не став винятком. Ковзанка на площі Ринок вже працює, тому усі охочі можуть покататися тут на ковзанах. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00 з перервами на чистку льоду, які тривають 30 – 40 хвилин.

Яка вартість квитків:

З понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень.

З п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.



Ковзанка на площі Ринок / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Львівська різдвяна шопка

У Львові 24 грудня урочисто відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку. Її розмітили, як і щороку, біля входу в Ратушу. На львівську шопку можна не тільки дивитись – кожен охочий має можливість зайти всередину та зробити фото.

Сценка різдвяної шопки, яку встановили на площі Ринок складається з 5 двометрових фігур, вирізьблених із тополі. Їх розмальовували діти зі Львова.

Де знайти: головний вхід у Львівську ратушу.



У Львові встановили різдвяну інтерактивну шопку / Фото Львівської міськради

Маленькі різдвяні ярмарки

У 2021 році формат проведення різдвяних ярмарків у Львові змінили, щоб адаптувати його до карантинних вимог. Проте це не зашкодило чарівній атмосфері, яку можна відчути біля яток з запашним глінтвейном та різдвяними смаколиками.

З 14 грудня у місті стартувала святкова вулична торгівля, де можна купити сувеніри та їжу. Ятки розташували у різних локаціях Львова.

проспект Свободи;

площа Ринок;

вулиця Курбаса;

вулиця Галицька та у проїзді Крива липа;

вулиця Братів Рогатинців;

площа Митна.

Зверніть увагу! В Україні 8 січня почнеться зимовий локдаун. Тому у зв'язку з обмеженнями, які діятимуть в країні, у Львові змінять специфіку роботи різдвяних ярмарків. Тут продаватимуть лише продукти на напої, а сувенірні ятки будуть зачинені.



У Львові відкрили маленькі ярмарки / Фото "То є Львів"

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Різдвяний пляц за Арсеналом

За міським Арсеналом, між вулицями Староєврейською та Братів Рогатинців, з'явилась різдвяна площа. Там розташували колиби та ялинку.

На площі можна знайти забави на будь-який смак. Там створили атмосферне місце, де можна провести час з друзями та родиною. Також на площі за Арсеналом туристи зможуть побачити, яким є справжнє львівське Різдво.

Де знайти: площа за Міським арсеналом, вулиця Підвальна, 5.



За Арсеналом відкрили різдвяну площу / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Різдвяний Дідух

У Львові вже багато років поспіль Різдво починається зі встановлення Дідуха. У 2021 році його встановили зовсім недалеко від площі Ринок – на площі Яворського.

Головного львівського Дідуха створили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. У 2021 році він – особливий: висота Дідуха становить близько 4 метрів й він складається зі 120 маленьких дідухів. Де знайти: площа Яворського.

У Львові встановили різдвяного Дідуха / Фото Львівської міськради До теми Свято під час пандемії: у Львові визначили, як святкуватимуть Різдво 2021

Різдво в Шевченківському Гаю

У Шевченківському Гаю 7 та 8 січня відбудеться щорічне традиційне святкування Різдва з вертепом та колядками. Дійство буде сповнене народними традиціями та звичаями. Тож, якщо ви хочете насолодитись традиційними українськими співами, обов'язково завітайте сюди.

Де знайти: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, що розташований на вулиці Чернеча гора, 1.



У Шевченківському Гаю святкуватимуть Різдво / Фото Офіційного туристичного сайту Львова

Звичайно, це не всі святкові локації, які створили у Львові на Різдво, адже усе місто повністю просякнуте надзвичайною атмосферою свята. Навіть просто гуляючи містом Лева, можна відчути себе, як у дитинстві: зачаровано споглядати за створенням солодощів у "Львівській майстерні шоколаду" й дивитись, як сяють ялинка біля Львівської опери та святкові 8-метрові янголи на вулиці Сербській.

Приїжджайте до Львова у період різдвяних свят, адже ця подорож обов'язково стане для вас незабутньою та принесе масу позитивних емоцій.

24 канал вітає усіх з Різдвом! Щасливих свят!