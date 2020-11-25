Різдво у Львові: чи готові туристи та містяни до локдауну на свята – відео
У Львові кожного року чи не найгучніше святкують різдвяні свята. У місто приїжджають туристи, головна локація для усіх – Різдвяний ярмарок. Однак наразі невідомо, чи відбудуться очікувані всіма святкування у 2020 році, коли головна тема для обговорення – COVID-19. Як львів'яни реагують на ймовірний локдаун на свята – читайте далі.
Львівська влада наразі не вирішила, як місто святкуватиме. У мерії слідкують за рішеннями уряду та статистикою захворюваності, повідомляє 24 канал.
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Реакція львів'ян на ймовірний локдаун на свята
- Віта: "Дуже погано, адже ми працюємо у сфері обслуговування".
- Володимир: "Важко пережити, але, якщо треба – мусимо".
- Марта: "Я просто не знаю, чи люди дотримуватимуться локдауну. В цьому проблема".
- Марія: "На різдвяні свята? Краще б запровадили до Різдва, а на свята аби було повноцінне життя в нас".
Що відомо про ймовірний локдаун
- У дієвість карантину вихідного дня не вірить радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов. Він висловив думку, що в Україні необхідно запровадити локдаун саме на час зимових свят – на 3 – 4 тижні.
- З такою ж думкою виступив і міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, локдаун треба ввести на 2 тижні, аби на новорічно-різдвяні свята не було скупчення людей.
- Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив, що введення повного локдауна на зимові свята є можливим сценарієм.
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