У Львові кожного року чи не найгучніше святкують різдвяні свята. У місто приїжджають туристи, головна локація для усіх – Різдвяний ярмарок. Однак наразі невідомо, чи відбудуться очікувані всіма святкування у 2020 році, коли головна тема для обговорення – COVID-19. Як львів'яни реагують на ймовірний локдаун на свята – читайте далі.

Львівська влада наразі не вирішила, як місто святкуватиме. У мерії слідкують за рішеннями уряду та статистикою захворюваності, повідомляє 24 канал. До теми Локдаун в Україні можуть запровадити вже 20 грудня, – ЗМІ Реакція львів'ян на ймовірний локдаун на свята Віта : "Дуже погано, адже ми працюємо у сфері обслуговування".

: "Дуже погано, адже ми працюємо у сфері обслуговування". Володимир : "Важко пережити, але, якщо треба – мусимо".

: "Важко пережити, але, якщо треба – мусимо". Марта : "Я просто не знаю, чи люди дотримуватимуться локдауну. В цьому проблема".

: "Я просто не знаю, чи люди дотримуватимуться локдауну. В цьому проблема". Марія: "На різдвяні свята? Краще б запровадили до Різдва, а на свята аби було повноцінне життя в нас". Що відомо про ймовірний локдаун У дієвість карантину вихідного дня не вірить радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов. Він висловив думку, що в Україні необхідно запровадити локдаун саме на час зимових свят – на 3 – 4 тижні.

З такою ж думкою виступив і міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, локдаун треба ввести на 2 тижні, аби на новорічно-різдвяні свята не було скупчення людей.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив, що введення повного локдауна на зимові свята є можливим сценарієм.