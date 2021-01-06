Мер Львова Андрій Садовий привітав містян з Різдвом чарівним відео. Воно повністю передає атмосферу львівського Різдва та метушні, яка пов'язана з підготовкою до святкувань.

У відео чудово передали атмосферу передріздвяної метушні у Львові. Тут можна побачити й електриків, які запалюють вогні головної ялинки міста та великих святкових ангелів, й маленького пастушка-колядника, який зігрівається липовим чаєм, повідомляє 24 канал.

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Що можна побачити у різдвяному відео

Садовий опублікував відео на своїй фейсбук-сторінці, яке точно передає дух Різдва у Львові. У ньому можна побачити підготовку до святкування та відчути, з якою любов'ю залучені до цього люди роблять свою роботу.

Христос Рождається! Славімо Його! Бажаємо усім веселих та безпечних свят!

– привітав львів'ян мер міста.

Головною героїнею є маленька дівчинка, яка дає точні вказівки з підготовки справжньої різдвяної атмосфери у Львові. Тут можна побачити й чарівну панянку, яка везе сіно до львівської шопки, й охоронців, які повинні не забути почепити різдвяний дзвіночок на кота, що живе у Львівській мерії.

Дивіться відео різдвяного Львова від мера міста: