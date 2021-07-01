Робили, як вміли: на Львівщині незвично розфарбували пам'ятник Хмельницькому – курйозні фото

На Львівщині у селі Кунин місцеві активісти відремонтували пам'ятник Богданові Хмельницькому. Подія викликала шквал коментарів у мережі, адже після ремонту монумент став надто яскравим.

Пам'ятник у селі встановили у 1975 році. Проте він не був першим монументом, який оригінально відреставрувала громадська організація "Твори добро+"

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Пам'ятник Хмельницькому яскраво розмалювали

На фейсбук-сторінці Магерівсько-Добросинської сільради опублікували фото відреставрованого пам'ятника Богданові Хмельницькому у селі Кунин.

Ще одну пам'ятку архітектури, а саме пам'ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині, відреставрувала громадська організація "Твори добро+". І це лише початок їхньої роботи в Добросинсько-Магерівській громаді,

– мовиться у дописі.

Цей пам'ятник встановили 46 років тому на в'їзді у село. До 29 червня він залишався однотонним. На фото видно, що від монумента відкололись лише кілька незначних фрагментів та трохи надщербився сам постамент.

ГО "Твори добро+", яка займалась цією оригінальною реставрацією, нанесла на нього свій великий логотип. Цікаво, що це єдиний напис на постаменті. Після реконструкції пам'ятник став надзвичайно кольоровим. У залізобетонного Хмельницького з'явились малиновий жупан, коричнева накидка з малиновою підкладкою, червоно-коричнева шапка, сірі шаровари та жовта гетьманська булава.



На Львівщині відреставрували пам'ятник / Фото Добросинсько-Магерівської сільради

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Активісти відновили пам'ятник "як могли та вміли"

Засновниками ГО "Твори Добро+" є житель міста Комарно Іван Іваницький та житель Жовківського району Володимир Горбань. Іваницький розповів, що члени громадської організації – не реставратори. Вони просто вирішили відновити пам'ятник, який руйнувався.

"Ми просто побачили цей пам'ятник, який був у аварійному стані й вже починав хилитися. Ми зробили огляд, визначили, які потрібно матеріали, і відреставрувати його власними силами: так, як могли та вміли", – додав активіст.

За його словами, на ремонт монументу члени ГО "Твори Добро+" витратили приблизно 7 тисяч гривень. Усі роботи проводили власними силами.

"Всередині була цегляна основа, вона вся затекла. Ми її розібрали та зробили бетонний каркас. Після цього пошпаклювали, помалювали основу і відчистили пам'ятник від бруду, гнізд птахів та бджіл", – зазначив Іваницький.

Після цього фасад відремонтували цементово-гіпсовим розчином, поґрунтували й пофарбували. Також активісти почистили пам'ятник, викосили всю ділянку біля нього та облаштувати рови, щоб сходила вода.



Пам'ятник Хмельницькому до ремонту / Фото Добросинсько-Магерівської сільради

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Чому Хмельницький став кольоровим

Іваницький розповів, що рішення зробити пам'ятник кольоровим виникло через бажання відтворити історичну зовнішність Богдана Хмельницького.

Богдан Хмельницький вдягався у такий колір – ми знайшли багато фотографій і зробили його таким, яким його показують митці та історія. Ми вибрали такі кольори, щоб підкреслити, що це козак, отаман і для того, щоб привернути до нього увагу,

– заявив активіст.

За його словами, члени громадської організації хочуть відреставровувати те, до чого "іншим людям немає діла".

"Це не перша наша робота і не остання. Так що ми були готові до того, що люди сприймуть це двосторонньо", – додав Іваницький.

Раніше члени ГО "Твори Добро+" схожим чином відреставрували пам'ятник жінці-трудівниці у селі В'язова Львівського району.

У селі Кунин живе менше ніж 700 людей, проте тут є 2 пам'ятники Богданові Хмельницькому. Ще один монумент з мармурової крихти встановили у 1966 році.



Пам'ятник жінці-трудівниці після реставрації / Фото Івана Іваницького