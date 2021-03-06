Депутати Львівської районної ради проголосували за позбавлення статусу свого тепер уже ексколеги Романа Любицького. Він пройшов у райраду за списком ВО "Свобода", але влип у скандал через продаж телеканалу "Перший незалежний" групі олігарха Віктора Медведчука.

Голосування за дострокове припинення депутатських повноважень Романа Любицького у Львівській районній раді відбулося 5 березня. Це рішення підтримали більшістю голосів. Варто знати Журналісти медведчуківських ЗМІ "перебираються" на львівський канал: як він отримав ліцензію До слова, у міському осередку "Свободи" вже повідомили, що в районній раді Любицького замінить Володимир Харчук. У часи президентсва Петра Порошенка він працював у Львівській ОДА, коли ту очолював Олег Синютка. Коротко про скандал з "Першим незалежним" Після санкцій проти Віктора Медведчука й Тараса Козака в Україні заблокували телеканали, які офіційно належали останньому.

Тож члени проросійської "Опозиційної платформи – За життя" почали шукати шляхи для продовження своєї пропаганди. Підвернувся варіант з львівським каналом "Перший незалежний".

Оформили все таким чином, буцімто купили телеканал самі журналісти. Статутний капітал ТОВ, яке його оформило на себе, становив аж цілих 100 гривень.

По інший бік трансферу був Роман Любицький – депутат Львівської райради й не остання людина в місцевому осередку "Свободи". Та після гучного скандалу партія від нього відреклася.