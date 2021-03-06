Любицького, який продав канал групі Медведчука, позбавили статусу депутата
Депутати Львівської районної ради проголосували за позбавлення статусу свого тепер уже ексколеги Романа Любицького. Він пройшов у райраду за списком ВО "Свобода", але влип у скандал через продаж телеканалу "Перший незалежний" групі олігарха Віктора Медведчука.
Джерело:ВО "Свобода"
Голосування за дострокове припинення депутатських повноважень Романа Любицького у Львівській районній раді відбулося 5 березня. Це рішення підтримали більшістю голосів.
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До слова, у міському осередку "Свободи" вже повідомили, що в районній раді Любицького замінить Володимир Харчук. У часи президентсва Петра Порошенка він працював у Львівській ОДА, коли ту очолював Олег Синютка.
Коротко про скандал з "Першим незалежним"
- Після санкцій проти Віктора Медведчука й Тараса Козака в Україні заблокували телеканали, які офіційно належали останньому.
- Тож члени проросійської "Опозиційної платформи – За життя" почали шукати шляхи для продовження своєї пропаганди. Підвернувся варіант з львівським каналом "Перший незалежний".
- Оформили все таким чином, буцімто купили телеканал самі журналісти. Статутний капітал ТОВ, яке його оформило на себе, становив аж цілих 100 гривень.
- По інший бік трансферу був Роман Любицький – депутат Львівської райради й не остання людина в місцевому осередку "Свободи". Та після гучного скандалу партія від нього відреклася.
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