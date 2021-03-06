Любицького, який продав канал групі Медведчука, позбавили статусу депутата

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Депутати Львівської районної ради проголосували за позбавлення статусу свого тепер уже ексколеги Романа Любицького. Він пройшов у райраду за списком ВО "Свобода", але влип у скандал через продаж телеканалу "Перший незалежний" групі олігарха Віктора Медведчука.