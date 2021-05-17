Розбили голову й забрали телефон: львівські патрульні затримали грабіжників – фото

Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Чоловікові розбили голову та відібрали телефон
- О 6:00 правоохоронцям надійшов виклик від перехожого з вулиці Січових Стрільців.
- Чоловік розповів, що до нього підійшов невідомий та попросив його зателефонувати до поліції.
- У постраждалого була розбита голова.
- Чоловік розповів, що на нього напали троє зловмисників.
- Вони вдарили його пляшкою по голові та відібрали телефон.
- В руках постраждалого лишився лише чохол від нього.
- На місце події скерували патрульних, слідчих та медиків.
- Правоохоронці, отримавши орієнтування, негайно вирушили на пошуки нападників.
На перехожого напали о 6:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Патрульні затримали грабіжників за гарячими слідами
На вулиці Огієнка патрульні побачили трьох чоловіків, які були схожими за описом на нападників. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали розбігатися у різні сторони. Патрульним вдалося наздогнати двох втікачів. Ними виявилися 22-річні чоловіки. Один з них під час втечі викинув телефон потерпілого. Проте згодом у цьому зізнався. Правоохоронці також встановили особу третього зловмисника.
20-річний постраждалий потрапив до лікарні. Він написав на нападників заяву у поліцію. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Зловмисники розбили чоловікові голову / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні затримали їх за гарячими слідами / Фото Патрульної поліції Львівщини