Розбили голову й забрали телефон: львівські патрульні затримали грабіжників – фото

У Львові 17 травня патрульні за гарячим слідами затримали ймовірних грабіжників. Вони о 6 годині ранку напали на перехожого, розбили йому голову та відібрали телефон

Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Чоловікові розбили голову та відібрали телефон

О 6:00 правоохоронцям надійшов виклик від перехожого з вулиці Січових Стрільців.

Чоловік розповів, що до нього підійшов невідомий та попросив його зателефонувати до поліції.

У постраждалого була розбита голова.

Чоловік розповів, що на нього напали троє зловмисників.

Вони вдарили його пляшкою по голові та відібрали телефон.

В руках постраждалого лишився лише чохол від нього.

На місце події скерували патрульних, слідчих та медиків.

Правоохоронці, отримавши орієнтування, негайно вирушили на пошуки нападників.



На перехожого напали о 6:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Патрульні затримали грабіжників за гарячими слідами

На вулиці Огієнка патрульні побачили трьох чоловіків, які були схожими за описом на нападників. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали розбігатися у різні сторони. Патрульним вдалося наздогнати двох втікачів. Ними виявилися 22-річні чоловіки. Один з них під час втечі викинув телефон потерпілого. Проте згодом у цьому зізнався. Правоохоронці також встановили особу третього зловмисника.

20-річний постраждалий потрапив до лікарні. Він написав на нападників заяву у поліцію. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

Напередодні правоохоронці притягнули цих двох чоловіків до відповідальності за порушення громадського порядку.



Зловмисники розбили чоловікові голову / Фото Патрульної поліції Львівщини



Патрульні затримали їх за гарячими слідами / Фото Патрульної поліції Львівщини