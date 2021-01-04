У Львові правоохоронці 4 січня затримали чоловіка, який розбив вікно автівки Renault та вкрав особисті речі її господаря. Зловмисник був раніше судимий. Тепер йому знову загрожує в'язниця.

Зловмисник пограбував автівку близько 4:30. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Кулаком в обличчя: у Львові агресивний чоловік напав на поліцейських Як чоловік пограбував автівку Близько 4:30 правоохоронці побачили на вулиці Гетьмана Мазепи чоловіка, який розбив вікно в автівці Renault.

Зловмисник витягнув з салону особисті речі господаря автомобіля та намагався втекти.

Проте поліцейські наздогнали чоловіка та викликали на місце події слідчих.

Зловмисником виявився раніше судимий 32-річний львів’янин.

Чоловік пограбував автівку близько 4:30 / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – до 6 років за ґратами. Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.

Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини