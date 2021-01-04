Розбив вікно та пограбував автівку: у Львові затримали рецидивіста – фото
У Львові правоохоронці 4 січня затримали чоловіка, який розбив вікно автівки Renault та вкрав особисті речі її господаря. Зловмисник був раніше судимий. Тепер йому знову загрожує в'язниця.
Зловмисник пограбував автівку близько 4:30. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік пограбував автівку
- Близько 4:30 правоохоронці побачили на вулиці Гетьмана Мазепи чоловіка, який розбив вікно в автівці Renault.
- Зловмисник витягнув з салону особисті речі господаря автомобіля та намагався втекти.
- Проте поліцейські наздогнали чоловіка та викликали на місце події слідчих.
- Зловмисником виявився раніше судимий 32-річний львів’янин.
Чоловік пограбував автівку близько 4:30 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – до 6 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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