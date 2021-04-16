Львівські школярі 13 квітня знайшли у Снопківському парку людські рештки. Частини тіла належали 58-річній львів'янці. Правоохоронці вже затримали ймовірного вбивцю жінки.

За версією слідства, жінку вбив 67-річний львів'янин. За такий злочин йому може загрожувати до 15 років у в'язниці.

До теми У львівському парку діти знайшли людські рештки: фото

У парку знайшли людські рештки

Близько 16:40 13 квітня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у Снопківському парку, на вулиці Липова Алея, діти знайшли фрагменти людського тіла.

На місце виклику негайно виїхали оперативники карного розшуку й управління кримінального аналізу, кінолог, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

У парку правоохоронці знайшли голову, тулуб та інші фрагменти тіла.

Також поліцейські виявили сумку, у якій частини тіла принесли у парк.

Дивіться відео, як правоохоронці шукали частини тіла загиблої:

Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". За такий злочин підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці встановили, що рештки належали 58-річній львів'янці. Поліцейські з'ясували, що жінка на початку листопада 2020 року була в гостях у свого знайомого, 67-річного львів'янина. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік її побив.

Жінка отримала важкі травми та загинула. Намагаючись уникнути покарання, чоловік розчленував її тіло. Потім він поступово виніс у сумці фрагменти тіла загиблої у Снопківський парк.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини вбивства львів'янки.