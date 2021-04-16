Розчленував та виніс у парк у різних сумках: поліція затримала вбивцю львів'янки – відео

Джерело:поліція Львівщини
Львівські школярі 13 квітня знайшли у Снопківському парку людські рештки. Частини тіла належали 58-річній львів'янці. Правоохоронці вже затримали ймовірного вбивцю жінки.
За версією слідства, жінку вбив 67-річний львів'янин. За такий злочин йому може загрожувати до 15 років у в'язниці.
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Дивіться відео, як правоохоронці шукали частини тіла загиблої:
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". За такий злочин підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці встановили, що рештки належали 58-річній львів'янці. Поліцейські з'ясували, що жінка на початку листопада 2020 року була в гостях у свого знайомого, 67-річного львів'янина. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік її побив.
Жінка отримала важкі травми та загинула. Намагаючись уникнути покарання, чоловік розчленував її тіло. Потім він поступово виніс у сумці фрагменти тіла загиблої у Снопківський парк.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини вбивства львів'янки.