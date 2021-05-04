Чоловік показав на кордоні фальшивий ПЛР-тест. Проте на документі не було печатки, тож митники зрозуміли, що це підробка.
Цікаво На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів
Чоловік видрукував фальшивий ПЛР-тест вдома
- 8 квітня 28-річний житель Краковця повертався із Польщі в Україну.
- Під час перевірки на пункті пропуску "Краківець – Корчова" він показав прикордонникам негативний результат тесту на коронавірус, який нібито видали в лабораторії "Ескулаб".
- На бланку не було печатки та QR-коду медзакладу, тож прикордонники зрозуміли, що він був підроблений.
- Дзвінок в "Ескулаб" підтвердив, що чоловік й справді не був клієнтом лабораторії.
- Прикордонники дозволили порушнику перетнути кордон й одразу ж передали його правоохоронцям.
- Слідчі відкрили справу за підробку документів.
- Чоловік зізнався у суді, що підробив ПЛР-тест вдома за допомогою свого комп'ютера.
Суд оштрафував порушника
Чоловік уклав угоду з прокурором про визнання своєї вини. За підробку документів йому загрожувало 2 роки за ґратами.
Суддя Яворівського райсуду Юрій Колтун погодився затвердити угоду між правопорушником та прокурором. Чоловіка оштрафували всього 850 гривень.