На Львівщині 25 листопада п'яний чоловік зателефонував до поліції й розповів, що він вбив свого сусіда. Правоохоронці так і не змогли знайти тіло, бо "мертвий" сусід був цілий і неушкоджений у своєму будинку.

Тіло "мертвого" сусіда шукали правоохоронці з собаками. Тепер п'яний жартівник повинен заплатити штраф за неправдивий виклик спецслужб. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як п'яний чоловік "розіграв" поліцейських

П'яний чоловік зателефонував до поліції близько 19:30.

27-річний житель одного з сіл Жовківського району розповів, що він вбив свого сусіда.

Тіло чоловіка, "вбивця" буцімто викинув під мостом у селі.

На місце виклику негайно приїхали правоохоронці зі службовими собаками.

Тіла вбитого односельчанина поліцейські не знайшли.

Натомість чоловіка виявили у його будинку.

Він був живий та неушкоджений й навіть не знав, що його хтось "вбивав".

Що загрожує п'яному жартівнику

Правоохоронці склали адмінпротокол на чоловіка, який зателефонував до поліції, за неправдивий виклик спецслужб.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 51 до 119 гривень.