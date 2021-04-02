Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 4 квітня. Тож чимало римо-католицьких храмів Львова транслюватимуть богослужіння, які розпочнуться ввечері 3 квітня.

У римо-католицьких храмах вігілії проводитимуть у суботу, 3 квітня. А літургії та резурекції відбуватимуться у неділю, 4 квітня.

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Де переглянути трансляції Великодніх Богослужінь

Митрополича Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:00. Своєю чергою, літургія відбудеться у неділю, 4 квітня, о 7:00, а резурекція – о 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 та 18:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням.

(площа Катедральна, 1): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:00. Своєю чергою, літургія відбудеться у неділю, 4 квітня, о 7:00, а резурекція – о 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 та 18:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням. Санктуарій Матері Божої Винниківської (Винники, вулиця Львівська, 1): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 20:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, 9:00 та 10:30. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням.

(Винники, вулиця Львівська, 1): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 20:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, 9:00 та 10:30. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням. Парафія Святого Архангела Михаїла (вулиця Освицька, 4): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 20:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:30 та 11:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням.

(вулиця Освицька, 4): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 20:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:30 та 11:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням. Парафія Святої Терези Дитятка Ісуса (Брюховичі, вулиця Потічок, 6): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:30, літургія – у неділю, 4 квітня. о 8:00, а резурекція – об 11:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням.

(Брюховичі, вулиця Потічок, 6): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:30, літургія – у неділю, 4 квітня. о 8:00, а резурекція – об 11:00. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням. Парафія Святого Антонія (вулиця Личаківська, 49а): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня о 20:00, літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, а резурекція – о 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 та 18:30. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням

(вулиця Личаківська, 49а): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня о 20:00, літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, а резурекція – о 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 та 18:30. Прямі трансляції можна переглянути за посиланням Парафія Святої Марії Магдалини (вулиця Степана Бандери, 8): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:30, літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, а резурекція – о 10:00

(вулиця Степана Бандери, 8): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 18:30, літургія – у неділю, 4 квітня, о 8:00, а резурекція – о 10:00 Парафія Святого Івана Павла ІІ (вулиця Стрийська, 6, Сокільники): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 19:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 9:00, 11:00, 12:00 та 19:00. Пряма трансляцію Великодніх Богослужінь з 12:30 транслюватимуть за посиланням.

(вулиця Стрийська, 6, Сокільники): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 19:00, а літургія – у неділю, 4 квітня, о 9:00, 11:00, 12:00 та 19:00. Пряма трансляцію Великодніх Богослужінь з 12:30 транслюватимуть за посиланням. Парафія Матері Божої Неустанної Помочі (Збоїща, вулиця Мазепи, 46): Вігілія відбудеться у суботу, 3 квітня, о 20:00, літургія – в неділю, 4 квітня, о 6:00, а резурекція – о 9:00, 10:30, 12:00 та 19:00. Переглянути трансляції можна за посиланням.

Зверніть увагу! Парафіяни УГКЦ 4 квітня о 15:00 у Соборі Святого Юра зможуть долучитись до хресної ходи. Кількість вірян у храмі контролюватимуть, тож якщо людей буде надто багато, то його закриють. Онлайн-трансляцію можна буде переглянути за посиланням.